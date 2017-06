Universidade Católica Dom Bosco Estudantes de Bonito participam do Dia de Campus

Ocorreu o 25º Dia de Campus da Universidade Católica Dom Bosco. A visita organizada pela Área de Relacionamentos (SeR) é voltada para alunos do ensino médio de escolas de Campo Grande e do interior do Estado com o intuito de apresentar aos jovens a estrutura oferecida pela Universidade.

Dessa vez, 44 alunos da Escola Estadual Bonifácio Camargo Correa vindos de Bonito (MS) conheceram as diferentes áreas do campus Tamandaré, como o Nuprajur; os laboratórios de Engenharia Civil, Engenharia Sanitária e Ambiental e Arquitetura; o Hospital Veterinário; a Clínica Escola; a biblioteca; a Paróquia Universitária São João Bosco; a rádio FM UCDB 91,5; o LabCom e a Agência Experimental Mais Comunicação. Além disso, no bloco de Biossaúde, o grupo pode ver peças da anatomia humana e zoologia.

Os alunos também participaram de uma palestra no anfiteatro do bloco B, onde receberam informações sobre o projeto de extensão AeroDesign do curso de Engenharia Mecânica e a respeito da UCDB Virtual, cursos de Administração e Ciências Contábeis, graduação no período noturno e processos seletivos. No mesmo momento foi falado sobre um projeto de extensão do curso de Letras.

Para os alunos a visita à UCDB foi uma ótima experiência. “É difícil escolher o lugar que gostei mais, foi tudo muito legal e esclarecedor. Mas acho que minha parte favorita foi a palestra de AeroDesign que tem relação com o que eu quero como primeira opção de curso, que é Engenharia Mecânica na área da Aeronáutica” diz a estudante Kimberlly Nantes.

Dia de Campus é realizado na terça-feira e quinta-feira, mais informações a respeito do agendamento de visitas podem ser obtidas por meio do número (67) 3312-3399.