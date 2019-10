Estudantes Estudantes de Bonito visitam a UCDB por meio do Dia de Campus

Nessa quinta-feira (3), a Universidade Católica Dom Bosco (UCDB) recebeu a visita dos alunos da Escola Estadual Luiz da Costa Falcão e da Escola Sagrada Família de Bonito. Por meio do Dia de Campus, promovido pela Área de Relacionamentos (SeR) da Instituição, o grupo de 44 alunos puderam conhecer os cursos de graduação e a estrutura que a Católica oferece.

A Fazenda-Escola foi o primeiro local em que os alunos estiveram. No espaço, voltado para pesquisas e estudos, principalmente, nas áreas de Ciências Agrárias e Ciências Biológicas, os estudantes adquiriram informações sobre os cursos de Medicina Veterinária, Agronomia e Zootecnia.

Já no Campus Tamandaré, os alunos foram apresentados ao curso de Direito por meio do Núcleo de Práticas Jurídicas — espaço onde os acadêmicos da graduação podem fazer estágio e aprender na prática as demandas da futura profissão. Também fez parte do cronograma da visita o Hospital Veterinário (Hovet), a Clínica-Escola, a Paróquia Universitária São João Bosco, o Biotério, a Biblioteca Pe. Félix Zavattaro e o Laboratório de Comunicação (Labcom), onde estiveram na rádio FM Educativa UCDB (91.5) e participaram das gravações do Programa Estúdio Livre.

Para a vestibulanda Estela Batista, de 18 anos, o Dia de Campus proporcionou muito conhecimento. “É muito incrível ter essa experiência, nós conseguimos atingir algumas metas e também aprendemos coisas que vão agregar bastante na nossa vida pessoal e escolar. Foi uma grande oportunidade conhecer a Universidade e com todas as informações, vamos conseguir avaliar e escolher a nossa graduação”, comentou Estela.

O Dia de Campus é voltado para os estudantes do terceiro ano do ensino médio com o intuito de proporcionar a vivência acadêmica e ajudá-los na escolha da carreira que pretendem seguir. Para participar do projeto, a escola deve agendar a visita por meio do SeR, basta ligar no número (67) 3312-3562