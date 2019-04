UCDB Estudantes do Colégio ABC CBA visitam a UCDB

Por meio do Dia de Campus, os estudantes do terceiro ano do Colégio ABC CBA visitaram a Universidade Católica Dom Bosco (UCDB) e conheceram a estrutura oferecida pela Instituição na última quinta-feira (4). Na data, os 33 alunos tiveram a oportunidade de percorrer o campus Tamandaré e ainda tirar dúvidas relacionadas aos cursos de graduação com acadêmicos e docentes.

Entre os espaços visitados, o Biotério é um local que sempre chama atenção dos alunos, pois permite que eles tenham contato com répteis como cágados, tartarugas e jacarés, e possam ver de perto um serpentário com 480 espécimes. Millena dos Santos, de 16 anos, ficou encantada ao conhecer a área que envolve o curso de Ciências Biológicas e percebeu que se encaixa nesta profissão. “Gostei de visitar o Biotério, ver os animais e o trabalho que desenvolvem ali me trouxe um conhecimento das áreas que eu posso atuar”, comentou a estudante.

Segundo a coordenadora pedagógica do colégio, Maria Sueli Nogueira, o Dia de Campus faz com que muitos estudantes percebam qual profissão desejam seguir. “Eles chegam no terceiro ano, sem rumo, indecisos a respeito da carreira, e essa visita à Católica abre portas para a possibilidade de conhecer e decidir por um curso de graduação. Aqui os alunos têm a oportunidade eficaz de conhecimento na área e ficam felizes em poder conhecer o possível local em que irão estudar”, comentou Maria Sueli.

O Dia de Campus é promovido pela Área de Relacionamentos (SeR) da UCDB e as visitas são realizadas todas as terças-feiras e quintas-feiras. Mais informações sobre o projeto podem ser obtidas por meio do número (67) 3312-3562. Confira todas as fotos do Dia de Campus, ao acessar a galeria, basta clicar aqui.

Texto sob supervisão de Natalie Malulei.