Estudantes do Colégio Adventista Campo-grandense visitam a UCDB

“É uma Universidade muito boa, com uma grande estrutura que traz espaço para todas as áreas do conhecimento. Estar aqui me mostrou que nós precisamos ser mais atentos às oportunidades, focar nos nossos objetivos e seguir em frente”, comentou o estudante do ensino médio Lucas Humberto Martins, de 17 anos. O vestibulando estuda no Colégio Adventista Campo-grandense e, nesta terça-feira (7), ele e os demais alunos da escola puderam conhecer a Universidade Católica Dom Bosco (UCDB) por meio do Dia de Campus.

Na Fazenda-Escola, local onde começou a visita, os estudantes tiveram acesso à área de plantio de culturas e ao lago voltado para a criação de peixes. Já no campus Tamandaré, conheceram o Laboratório de Solo da Engenharia Civil, a Academia-Escola, a piscina do curso de Educação Física, os laboratórios de Anatomia Humana e Animal localizados no bloco Biossáude, o Laboratório de Comunicação (Labcom), a Paróquia Universitária São João Bosco e a Biblioteca Pe. Félix Zavattaro.

Para a orientadora educacional do colégio, Denize Moreira Openkowski, a visita veio para amadurecer os alunos. “Nessa faixa etária, eles acham que tudo é muito simples e fácil. Quando chegam aqui, percebem que não é assim e acabam expandindo seus horizontes”, comentou Denize.

O Dia de Campus é voltado para os estudantes do terceiro ano do ensino médio com o intuito de proporcionar a vivência acadêmica e ajudá-los na escolha do curso de graduação. Para participar do projeto, a escola deve agendar a visita por meio da Área de Relacionamentos da UCDB (SeR), basta ligar no número (67) 3312-3562.

Texto sob supervisão de Natalie Malulei.