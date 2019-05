UCDB Estudantes do Colégio Classe A participam do Dia de Campus e conhecem a UCDB

Nesta quinta-feira (16), estudantes do ensino médio do Colégio Classe A, puderam conhecer a Universidade Católica Dom Bosco (UCDB) por meio do Dia de Campus, promovido pela Área de Relacionamentos (SeR) da Instituição. A visita teve início na Fazenda-Escola, onde os 47 alunos tiveram contato com as pesquisas desenvolvidas na área de ciências agrárias que envolve os cursos de Zootecnia, Agronomia e Medicina Veterinária.

Já no campus Tamandaré, os alunos conheceram o Pátio UCDB, a Paróquia Universitária São João Bosco, a Biblioteca Pe. Felix Zavattaro, o Biotério e o Laboratório de Comunicação (Labcom), onde visitaram a Rádio FM Educativa UCDB (91.5) e os projetos de extensão dos cursos de Jornalismo, Publicidade e Propaganda e Design.

Para a estudante Camila Bernardes, de 16 anos, conhecer a UCDB, ainda no 2º ano do ensino médio, foi muito interessante, pois pôde saber mais sobre o curso de Publicidade e Propaganda. “Eu gostei muito dessa área por ela ser mais artística e conversar com os acadêmicos do curso me mostrou as inúmeras possibilidades da profissão”, comemorou a futura universitária.

Já a assistente de coordenação do colégio, Karoline Nazário, comentou sobre a importância de os alunos terem essa oportunidade. “Muitas vezes, os estudantes de ensino médio não têm essa vivência da Universidade, eles só ouvem falar e não conhecem na prática. Visitar o campus é uma forma de eles não ficarem só na teoria, possibilitando que vivenciem um pouco da vida universitária, fazendo com que busquem se preparar para a próxima etapa, a graduação”, frisou Karoline.

Escolas interessadas em proporcionar a visita aos alunos do ensino médio, por meio do Dia de Campus, podem fazer o agendamento por meio do número (67) 3312-3562.

Texto sob supervisão de Natalie Malulei.