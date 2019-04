Dia de Campus Estudantes do Colégio Salesiano Dom Bosco vivenciam a universidade por meio do Dia de Campus

Nesta terça-feira (9), estudantes do terceiro ano do ensino médio do Colégio Salesiano Dom Bosco participaram do Dia de Campus promovido pela Área de Relacionamentos (SeR) da Universidade Católica Dom Bosco (UCDB). A visita teve início na Fazenda-Escola, onde os 44 alunos puderam saber mais a respeito das pesquisas desenvolvidas na área de ciências agrárias por meio dos cursos de Zootecnia, Agronomia e Medicina Veterinária.

Já no campus Tamandaré, o grupo teve contato com os setores da Católica que prestam serviços gratuitos à comunidade, como o Núcleo de Práticas Jurídicas (Nuprajur), voltado para acompanhamento de processos e assistência no âmbito jurídico, e a Clínica-Escola, onde a população encontra atendimento nas áreas da saúde.

Durante a visita, os estudantes também conheceram o Pátio UCDB, a Paróquia Universitária São João Bosco,a Biblioteca Pe. Felix Zavattaro e o Biotério. Por fim, estiveram no Laboratório de Comunicação (Labcom), onde participaram da gravação do programa Estúdio Livre e conheceram a Rádio FM Educativa UCDB (91.5). Além disso, no local, puderam visitar os projetos de extensão dos cursos de Jornalismo, Publicidade e Propaganda e Design.

Para a estudante Giovana Souza, de 18 anos, conhecer a Católica foi uma grande oportunidade. “Eu não fazia ideia do quão grande a Universidade era e quais cursos ela oferecia e com a visita eu pude descobrir sobre cada graduação e conhecer os novos ambientes da UCDB, como o pátio e o Bloco D. Além disso, essa visita me fez ter uma ideia do curso que quero fazer no ano que vem”, comentou a jovem.

O Dia de Campus é realizado todas as terças-feiras e quintas-feiras. Escolas interessadas em proporcionar a visita aos alunos do terceiro ano do ensino médio podem fazer o agendamento por meio do número (67) 3312-3562.

Confira todas as fotos do Dia de Campus, ao acessar a galeria, basta clicar aqui.

