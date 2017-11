Estudantes do IFMS apresentam 49 projetos em feira científica estadual

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) mais uma vez marca presença na Feira de Tecnologias, Engenharias e Ciências de Mato Grosso do Sul (Fetec/MS), promovida até este sábado, 11, no Ginásio Moreninho, em Campo Grande.

Nesta edição do evento, 70 estudantes de cursos técnicos integrados do IFMS apresentam 49 projetos de pesquisa desenvolvidos nos campi Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Jardim, Naviraí, Nova Andradina, Ponta Porã e Três Lagoas.

Os projetos abordam diversas áreas do conhecimento. Entre os temas pesquisados estão segurança contra descargas elétricas, relógio solar, atuação de mulheres na área de tecnologia da informação, etnia indígena Terena, tijolo ecológico, mapeamento de focos do mosquito Aedes Aegypti, copos comestíveis, material didático em braile e horta inteligente.

A área alimentícia é uma das que mais se destaca. O Campus Coxim, que oferta tanto o curso técnico integrado quanto o superior de Tecnologia em Alimentos, tem o maior número de trabalhos entre as unidades do IFMS, sendo 12 no total. Entre as pesquisas desenvolvidas estão as de iogurtes nos sabores pimenta e tamarindo, e de uma bebida tipo shake feita com insetos comestíveis.

Os estudantes são acompanhados na Fetec/MS por 10 servidores do IFMS. A delegação recebe auxílio financeiro institucional para participação, com custeio de alimentação e hospedagem, além de transporte dos campi para o evento.

Fetec/MS - O evento, organizado pelo professor Ivo Leite, é realizado anualmente pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), em Campo Grande, e reúne trabalhos de estudantes dos níveis fundamental e médio de vários municípios do Estado.

Os interessados podem visitar os stands até as 18 horas desta sexta-feira, 10, no Ginásio Moreninho. A entrada é gratuita. A lista completa dos trabalhos está disponível na página do evento. O endereço é http://fetecms.com.br/.

A cerimônia de premiação será realizada no sábado, 11, a partir das 8 horas.

Premiações - O IFMS participa e é premiado desde a primeira edição da Fetec/MS, em 2011.

No ano passado, o Instituto garantiu 51 dos 78 prêmios distribuídos no evento, incluindo menções honrosas, viagens, premiação por categoria, bolsas e credenciais para eventos.

O IFMS não só participa da Fetec/MS, mas também credencia trabalhos de outras escolas para participação no evento estadual, por meio de feiras locais promovidas todos anos em dez municípios.