PROCESSO SELETIVO Estudantes podem se inscrever no Vale Universidade dia 8 de abril

Foto: Divulgação

O acadêmico já matriculado em Instituição de Ensino Superior (IES), conveniada ao Vale Universidade, pode realizar sua inscrição no Processo Seletivo 2019, no dia 8 de março. O Governo do Estado de MS lançou na última quinta-feira (28), na página 10 do Diário Oficial do Estado (DOE), o edital com todos os detalhes.

A partir deste processo seletivo a apresentação do comprovante da inscrição e/ou atualização do Cadastro Único do Governo Federal (CadÚnico), realizado no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) da sua região, é obrigatória.

Desde 2015, o Governo do Estado já investiu mais de R$ 48 milhões no Programa Vale Universidade oportunizando a permanência do acadêmico na universidade e a conclusão do ensino superior. O programa atende, em média, mais de 1,5 mil alunos.