Integral Estudantes são recebidos por jovens pernambucanos em MS

Sessenta e oito jovens de Pernambuco que terminaram o ensino médio em escolas em tempo integral estão em Mato Grosso do Sul para falar dos benefícios da modalidade de estudos aos alunos das 12 escolas que integram “Programa de Educação em Tempo Integral – Escola da Autoria”, da Rede Estadual de Ensino (REE). Desde a segunda-feira (13) eles fazem atividades nas escolas para acolher os estudantes e despertar neles a ideia do protagonismo juvenil para a realização de projetos para o futuro.

“Estamos estimulando sonhos, dizendo para eles (alunos) que é possível ter um futuro promissor, e que esse futuro passa pela escola integral”, disse Eliabe Carlos Franco, 24 anos, que formou em escola pública de ensino integral e hoje cursa Publicidade e Propaganda em Recife (PE). Segundo ele, os jovens nordestinos farão dinâmicas ao longo da semana com os sul-mato-grossenses para compartilhar experiências e dar perspectivas de oportunidades aos estudantes.

Em Pernambuco, o ensino médio em tempo integral teve início em 2004, informou a Secretaria de Estado de Educação (SED). De lá para cá, a modalidade vem contribuindo para o desenvolvimento da educação, refletindo até na diminuição do índice de abandono escolar.

conclui o ensino médio em escola de tempo integral de PE e está em MS para falar dos benefícios da modalidade de ensino aos alunos sul-mato-grossenses

“Antigamente muitos alunos não queriam a estudar. Hoje é raro isso acontecer. Eles querem fazer parte da escola e poder participar das decisões, sempre olhando para frente, desejando uma graduação ou o ensino técnico”, completou Eliabe.

Em Mato Grosso do Sul, o modelo de ensino médio em tempo integral foi pensado para trabalhar disciplinas da base nacional comum, como português e matemática, com as chamadas disciplinas diversificadas, explicou a coordenadora da implantação das escolas de ensino médio integral, Dayse Mara Alves.

“Essas disciplinas vão auxiliar o jovem a atingir aquilo que ele deseja na vida. São disciplinas voltadas ao protagonismo juvenil, que vão ensinar a transformar sonhos em objetivos, traçando metas para ele alcançar aquilo que é desejado”, contou a coordenadora. Além disso, segundo ela, serão ofertadas disciplinas eletivas, que serão organizadas pelas escolas de acordo com os assuntos de interesse dos alunos.

O conceito agradou estudantes como a R.oberta de Rossi, de 15 anos. “Passar mais tempo na escola me dá uma expectativa de ficar mais preparada para o futuro”, disse a aluna que estuda no primeiro ano do ensino médio. “Serão três anos em que poderei fazer várias escolhas para encontrar algo que eu goste”, completou Luana Raissa, 14, também é aluna do primeiro ano.

Das 12 escolas que integram o “Programa de Educação em Tempo Integral – Escola da Autoria”, em Mato Grosso do Sul, oito ficam em Campo Grande. As outras estão instaladas em Dourados, Corumbá, Maracaju e Naviraí. (Com Assessoria)