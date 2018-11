Enem Estudantes vão até santuário em busca de bênção das canetas para prestar Enem A missa das 9h foi a primeira das três que serão realizadas hoje

Estudo e fé. Esta é a receita ideal para alguns dos candidatos do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) que estiveram esta manhã para a bênção das canetas no Santuário Estadual Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, em Campo Grande.

“Minha irmã participou quando fez o Enem e foi aprovada. Por isso hoje minha vó fez questão de me trazer. Eu tenho fé que isso vai me ajudar”, disse a estudante Bárbara Marthelly, 17 anos. Nos dias 4 e 11 de novembro ela irá fazer o Exame pela terceira vez e está confiante em conseguir a sonhada vaga para o curso de Ciências Biológicas em um universidade pública.

“Eu fiz para treinar no primeiro e no segundo ano. Mas agora no terceiro é pra valer. Eu estava calma, mas esta semana já fiquei um pouco mais nervosa”. Ela fez cursinho durante todo o ano, mas na reta final decidiu estudar somente em casa. “Estou preparada”, disse confiante.

Também preparada e confiante no próprio desempenho, Makelle Cruz Acácio, 17 anos, vai fazer pela primeira vez a prova e tentar uma vaga no curso de odontologia. “Deus está comigo nessa caminhada. E eu tenho esperança que vai se aliar a mim e dará tudo certo”, disse ela que conclui o segundo grau e teve ajuda extra nas aulas do cursinho, além da fé, durante o ano todo.

A missa das 9h foi a primeira das três que serão realizadas para benção das canetas dos candidatos do Enem e também das velas para aqueles que amanhã lembram daqueles que já morreram. Outras duas missas estão programadas para às 15h e 19h.

“A benção da caneta ajuda bastante o jovem que se preparou, se dedicou durante o ano. É para dar tranqualidade na hora da prova. O candidato vem para a missa pedindo para ter uma boa prova nos domingos do Enem”, disse o padre Oliton Ferreira Gomes, que celebrou a benção.

QUEDA

Reportagem do Correio do Estado publicada hoje mostrou que o número de inscrições no Enem caiu 21% em Mato Grosso do Sul, na comparação com o ano passado. Enquanto em 2017 foram 92.299 inscritos, este ano, a quantidade de candidatos é de 72.393, um total de 19.908 inscrições a menos. Para especialistas na área, a situação econômica do País nos últimos anos e um Ensino Médio precário são as principais causas para o desinteresse de possíveis candidatos.

“Caiu muito o número de matriculados no Ensino Médio. Dos egressos do Ensino Fundamental, só um terço está matriculado no Ensino Médio. Outro grave problema são essas escolas de tempo integral, pois muitos alunos não têm disponibilidade para estudar nelas, já que muitos trabalham. O que aconteceu é que, com a situação socieconômica do País em apuros, muitos estudantes pararam de estudar para trabalhar, por isso, o Enem não interessa mais a eles”, explica o doutor em Educação Antônio Osório.

Atualmente, o Enem seleciona estudantes para cursos superiores de inúmeras universidades do País. Podem participar do exame alunos que estão concluindo ou que já concluíram o Ensino Médio.

ESTRUTURA

O Enem 2018 será estruturado com base na matriz de referência do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. O exame será constituído de redação em Língua Portuguesa e de quatro provas objetivas, que terão 45 questões de múltipla escolha, cada.

As provas objetivas e a redação avaliarão as seguintes áreas de conhecimento do Ensino Médio e os respectivos componentes curriculares: linguagens, códigos e suas tecnologias, língua portuguesa, literatura, língua estrangeira (inglês ou espanhol), artes, educação física e tecnologias da informação e comunicação, ciências humanas e suas tecnologias, história, geografia, filosofia e sociologia, além de ciências da natureza e suas tecnologias, química, física, biologia e matemática.