Homicídios Estudo aponta Mato Grosso do Sul como o Estado que mais esclarece homicídios no Brasil

Mato Grosso do Sul é o Estado que mais elucida homicídios no Brasil, definindo a sua autoria, materialidade e prisão do envolvido. O índice é superior a 73% e se iguala à taxa de resolução dos órgãos de segurança dos países de primeiro mundo, conforme pesquisa do Instituto Sou da Paz, divulgada na edição do Fantástico deste domingo (4.8).

O secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, Antonio Carlos Videira, disse que o resultado está relacionado ao trabalho que vem sendo desenvolvido pelas forças de segurança ligadas à Sejusp, com apoio do Governo do Estado que tem feito investimentos significativos nesta área, por meio do programa MS Mais Seguro, que totaliza mais de R$ 130 milhões, o que proporcionou a aquisição de novas viaturas, equipamentos, munições e contratação de novos servidores, além da implantação de 11 núcleos de inteligência no interior do Estado.

“Nós estamos trabalhando muito, e temos obtido resultados positivos colocando MS em destaque nacional, mas nem por isso, podemos ficar em uma zona de conforto. Promover segurança pública é a nossa missão, outra coisa é a sensação de segurança que se faz com policiais nas ruas, com repressão e ações de prevenção. Neste caso, não tem como fazermos isso sozinhos, precisamos compartilhar essa responsabilidade com a sociedade em geral”, pontua.

Motivo de orgulho, a notícia é comemorada pela Polícia Civil, órgão responsável pela investigação desta modalidade de crime, que é apurado a partir da instauração dos Inquéritos Policiais (IP). O delegado-geral da instituição, Marcelo Vargas, diz que um fator importante para que ocorra a elucidação dos homicídios com agilidade, se deve à preservação do local onde ocorreu o crime, por isso a integração entre as forças de segurança é primordial.

“Em via de regra quem chega primeiro na ocorrência é a Polícia Militar, que realiza a preservação do local de crime para que seja realizada a perícia, que tem como atividade principal a coleta das provas materiais que serão utilizadas consequentemente como elementos probatórios para a ação judicial. Aliado a esses fatores, também temos a perspicácia dos investigadores em relação às cenas dos crimes, observando detalhes que poderão levar a identificação dos autores”, explicou.

A meta da Polícia Civil em 2019 é conseguir chegar a 80% de esclarecimentos de homicídios, para isso algumas ações estão sendo implementadas para melhorar ainda mais esses números, como a criação de um grupo de operações ou de pronto emprego, para atuar na faixa de fronteira, a exemplo do Grupo de Operações e Investigações (GOI), que atua 24 horas e sua prioridade é o atendimento dos crimes de homicídio.

“Aconteceu um homicídio já temos uma equipe do GOI no local, que inicia imediatamente os procedimentos de investigação, uma vez que não retarda o início das investigações, preserva as provas no local de crime, e possibilita muita das vezes a prisão em flagrante do autor do crime”.

Segundo levantamento da Polícia Civil em relação ao ano de 2018, por exemplo, dos crimes contra à vida, entre eles está o feminicídio com 100% dos casos esclarecidos. Na sequência os latrocínios, que chega à casa dos 75% e os homicídios com mais 70%. Para se ter uma ideia dos 79 municípios que compõem o Estado, 23 solucionaram todos os casos, ou seja, chegaram a 100%.

Já outros 17 estão com mais de 60% desse tipo de crime elucidado, entre elas às cidades mais populosas de MS como Três Lagoas (94,1%), Dourados (71,7%), Campo Grande (65%) e Corumbá (62,1%). É importante destacar que o percentual pode crescer ainda mais no decorrer do ano, visto que se um caso ocorrido no ano passado seja solucionado no decorrer de 2019, ele fica computado de acordo com a data da ocorrência.