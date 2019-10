ALIMENTAÇÃO Estudo causa polêmica ao afirmar que não há benefícios em restringir o consumo de carne vermelha Estudo publicado recentemente na revista acadêmica Annals of Internal Medicine afirma o contrário: restringir o consumo de carne vermelha não acarreta benefícios

Durante muito tempo a comunidade científica, especialmente nutricionistas e médicos, vem alertando a sociedade sobre os perigos do consumo de carne vermelha, fazendo com que muitas pessoas busquem soluções alternativas para a alimentação.

Muitos acreditam que cortar este tipo de alimento do dia-a-dia traz diversos benefícios, como a redução no número de toxinas, a diminuição do dano celular, melhoras na oxigenação das células e no desenvolvimento muscular e contribuições para o sistema nervoso.

Porém, um estudo publicado recentemente na revista acadêmica Annals of Internal Medicine afirma o contrário: restringir o consumo de carne vermelha não acarreta benefícios para a saúde, assim como o consumo excessivo não traz malefícios.

Os pesquisadores analisaram doze estudos que envolveram, ao todo, 54 mil pessoas e concluíram que não existe relação direta entre o consumo excessivo de carne vermelha e o

desenvolvimento de doenças cardíacas, câncer e diabetes. A revisão ainda concluiu que caso existam benefícios em cortar a carne vermelha da alimentação, eles são mínimos.

Por fim, os estudiosos recomendaram que as pessoas mantenham os níveis de consumo de carne vermelha que tem atualmente. O estudo, como era de se esperar, causou muita polêmica e desentendimento na comunidade científica. Muitos pesquisadores afirmam que é quase impossível concluir algo desta magnitude no campo da nutrição, pois as pesquisas são feitas a partir de testes observacionais, ou seja, perguntando às pessoas o que elas comem e estabelecendo relações entre as respostas e o estado de saúde do entrevistado.

Outra crítica feita às conclusões do estudo é que ele só leva em conta os eventos extremos de saúde, como o ataque cardíaco, e releva condições perigosas, como o aumento na pressão sanguínea e no nível de colesterol no organismo. Os argumentos contra a pesquisa não param por aí: além disso, os críticos afirmam que os malefícios da carne vermelha, que nas conclusões do estudo são citadas como mínimos, quando são vistos do ponto de vista coletivo passam a ter uma importância enorme na saúde pública.

Por fim, a maior crítica: os pesquisadores consideraram apenas o consumo agindo diretamente no corpo, ignorando todo o contexto ambiental envolvido na produção de carne vermelha.

É estimado que no Brasil, 50% do impacto ambiental negativo é gerado pela cadeia de produção de carne vermelha, por conta das mudanças feitas nos ecossistemas para facilitar a criação, principalmente, de bovinos. Existem pesquisas apontando que a redução do consumo da carne vermelha é mais eficaz na diminuição de problemas ambientais do que a redução no número de carros.

Para Gabriela Silva, do portal saudaveleforte.com.br, os benefícios e malefícios que os alimentos geram à saúde definitivamente não podem ser levados em conta a partir do âmbito individual, pois quando a produção de um alimento está prejudicando o planeta, ela automaticamente já prejudica nossa saúde, independentemente das consequências diretas do

consumo no organismo.