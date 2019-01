Jogadores Estudo põe 12 brasileiros entre os 100 jogadores mais valiosos do mundo O camisa 10 do Paris Saint-Germain, Neymar Junior, é o terceiro mais caro do ranking

O Cies (Centro Internacional de Estudos do Futebol, em inglês) divulgou nesta segunda-feira (7) um estudo com os 100 jogadores mais valiosos atuando nas cinco grandes ligas da Europa (Inglaterra, Espanha, Itália, Alemanha e França). Entre eles, 12 são brasileiros.

O ranking foi elaborado pelo Observatório do Futebol, um grupo de estudo do Cies. Entre os jogadores que valem mais de € 100 milhões (R$ 425 milhões), o Brasil é o país que tem mais representantes: seis, contra cinco da Inglaterra e dois de Argentina, Portugal e Bélgica.

O brasileiro mais bem colocado da lista é Neymar, que ocupa a terceira posição com o valor de € 197,1 mi (R$ 837,5 mi). O camisa 10 do Paris Saint-Germain fica atrás do francês Kylian Mbappé, do PSG (€ 218,5 mi), e do inglês Harry Kane, do Tottenham (€ 200,3 mi).

Entre os demais brasileiros, Philippe Coutinho é o 9º, com Roberto Firmino em 13º e Gabriel Jesus em 15º. Curiosamente, Lionel Messi é apenas o 7º (€ 171,2 mi), enquanto Cristiano Ronaldo ocupa a modesta 19º colocação (€ 127,2 mi).

Confira a lista dos mais valiosos (em milhões de euros):

1. Kylian Mbappé (FRA/Paris Saint-Germain): 218,5

2. Harry Kane (ING/Tottenham): 200,3

3. Neymar (BRA/Paris Saint-Germain): 197,1

4. Raheem Sterling (ING/Manchester City): 185,8

5. Mohamed Salah (EGI/Liverpool): 184,3

6. Paulo Dybala (ARG/Juventus): 171,9

7. Lionel Messi (ARG/Barcelona): 171,2

8. Romelu Lukaku (BEL/Manchester United): 162,0

9. Philippe Coutinho (BRA/Barcelona): 157,0

10. Leroy Sané (ALE/Manchester City): 156,1

13. Roberto Firmino (BRA/Liverpool): 145,6

15. Gabriel Jesus (BRA/Manchester City): 134,6

24. Alisson Becker (BRA/Liverpool): 105,6

27. Ederson (BRA/Manchester City): 100,1

38. Fabinho (BRA/Liverpool): 86,5

53. Richarlison (BRA/Everton): 76,2

85. Marquinhos (BRA/Paris Saint-Germain): 61,3

89. Allan (BRA/Napoli): 58,8

94. Alex Sandro (BRA/Juventus): 57,9

96. Felipe Anderson (BRA/West Ham): 56,9