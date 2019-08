VÔLEI DE PRAIA Etapa do estadual na Capital define os campeões

As duplas formadas por Dayane (Campo Grande) / Magda (Bela Vista) e Maykon / Marcio Jr. (Campo Grande), conquistaram o título do GP Cidade de Campo Grande de Vôlei de Praia, da categoria adulta, realizado no último final de semana na Praça de Esportes Belmar Fidalgo em Campo Grande.

A competição somou pontuação para o ranking estadual de cada categoria.

Na disputa do título do naipe feminino Dayane / Magda venceram Alise / Rose (Campo Grande), por dois sets a zero, parciais de 21 x 13 e 21x13, na terceira colocação ficou Danielle / Andréa (Campo Grande). Na final masculina vitória da dupla Maykon / Marcio Jr contra Léo / Jean (Campo Grande) por dois sets a zero, parciais de 21x15 e 21x16, na terceira colocação ficou Guilherme (Campo Grande) / Welington (Cuiabá-MT).

Classificação dos três primeiros nas categorias de base:

Sub 18 Feminino:

1º. Lugar – Ana B. Malpica / Maria Eduarda (Três Lagoas)

2º. Lugar – Ana B. Sanches / Julia Souza (Nova Alvorada do Sul)

3º. Lugar – Ana B. Galhardo / Bruna Lopes (Campo Grande)

Sub 18 Masculino:

1º. Lugar – Anthony / Cadu (Bela Vista / Campo Grande)

2º. Lugar – Alex / Diego (Bela Vista)

3º. Lugar – Thiago / Pedro Serger (Campo Grande

Sub 20 Feminino:

1º. Lugar – Aninha / Carol (Três Lagoas)

2º. Lugar – Ana B. Malpica / Maria Eduarda (Três Lagoas)

3º. Lugar – Jariane / Larissa (Corumbá)

Sub 20 Masculino:

1º. Lugar – Cadu / Fabrício (Campo Grande)

2º. Lugar – Guilherme / Anthony (Campo Grande / Bela Vista)

3º. Lugar – Felipe Lima / Luiz Henrique (São Gabriel do Oeste)

A próxima etapa do VIII Circuito Estadual de Base e do XXIX Circuito Estadual Adulto será realizada no período de 20 a 22 de setembro em Campo Grande.

A competição contou com o apoio da Funesp e Fundesporte.