Etapa open do Volêi 2018/2019 terá três atletas de MS na disputa

A etapa de Campo Grande do Circuito Brasileiro Open de vôlei de praia 2018/2019, que ocorre amanhã (21/11), e vai até domingo (25/11), terá grandes representantes da casa para a torcida local apoiar. Talita, Victoria e Saymon já estão garantidos na fase de grupos da competição. A lista, porém, pode aumentar mais com a disputa do classificatório, que distribui vaga para mais oito duplas em cada naipe.

Talita, apesar de ser federada por Alagoas, é natural de Aquidauana e possui ótimo retrospecto em casa, tendo conquistado o ouro nas duas últimas temporadas jogando em Campo Grande. A atleta olímpica retorna às quadras após mais de um ano ausente para dar à luz. Já Victoria, campeã mundial Sub-19, e Saymon, campeão brasileiro na temporada 16/17, buscam o primeiro ouro atuando dentro do estado.

Morando em São Cristóvão (SE), onde treina no CT Cida Vôlei, Victoria chega empolgada pelo pódio na primeira etapa, em Palmas (TO), quando ficou com a prata. A defensora que joga ao lado de Tainá (SE), também celebra a possibilidade de rever amigos e familiares na etapa.

“As expectativas são sempre as melhores para todas as etapas, estamos evoluindo e trabalhando forte, mas essa competição, por ser em casa, é ainda mais especial. Confesso que estou bastante ansiosa, jogar ao lado dos familiares e amigos é emocionante, não tem coisa melhor. Quero que chegue logo a hora, depois do primeiro saque essa ansiedade passa, mas estou feliz pelas pessoas que poderei reencontrar”, disse Victoria.

Saymon também chega embalado, já que na etapa passada, em Vila Velha (ES), retomou dupla com Guto já com medalha de ouro. O bloqueador comentou a expectativa do novo time.

“Temos uma amizade dentro e fora de quadra, isso facilita muito, aumenta a química que já temos. Sabemos que ainda estamos no começo dessa retomada, temos que trabalhar e evoluir, mas sabemos que temos capacidade de crescer. Será muito especial jogar em casa, ter o carinho dos amigos e parentes, é uma energia diferente”, destacou.

Outras dez atletas buscam a vaga à fase de grupos no naipe feminino, na disputa do classificatório. No naipe masculino, três atletas tentam a vaga no classificatório masculino, na quinta-feira (22/11).

Já estão garantidos pelo ranking de entradas no naipe masculino Pedro Solberg/Bruno Schmidt (RJ/DF), Alison/André Stein (ES), Evandro/Vitor Felipe (RJ/PB), Guto/Saymon (RJ/MS), George/Thiago (PB/SC), Hevaldo/Arthur Lanci (CE/PR), Léo Vieira/Jô (DF/PB), Eduardo Davi/Adrielson (PR), Ricardo/Álvaro Filho (BA/PB), Vinícius Cardozo/Bruno (RJ/AM), Ramon Gomes/Fernandão (RJ/ES), Moisés/Vinícius Freitas (BA/ES), Harley/Averaldo (DF/TO), Luccas Lima/Bernardo Lima (SP/CE), Oscar/Luciano (RJ/ES) e Marcus/Pedro Henrique (RJ/PB).

No naipe feminino, as 16 duplas garantidas pelo ranking são Ana Patrícia/Rebecca (MG/CE), Fernanda Berti/Bárbara Seixas (RJ), Maria Elisa/Carol Solberg (RJ), Ágatha/Duda (PR/SE), Victoria/Tainá (MS/SE), Juliana/Andressa (CE/PB), Talita/Taiana (AL/CE), Neide/Josi (AL/SC), Maria Clara/Elize Maia (RJ/ES), Val/Érica Freitas (RJ/MG), Carolina Horta/Ângela (CE/DF), Izabel/Thati (PA/PB), Vivian/Vitoria (PA/RJ), Aline/Diana (SC/RJ), Juliana Simões/Eunyce (PR/AL), Thamela/Ingridh (ES/PR).

O torneio em Campo Grande terá entrada franca na arena montada no Parque das Nações Indígenas, na Avenida Afonso Pena. Os jogos da fase de grupos, a partir de quinta-feira (22/11), terão transmissão ao vivo pelo Facebook. Já as disputas de medalha dos dois naipes, no sábado (24/11), a partir das 18h15 (horário local), e domingo (2511), a partir das 9h, serão exibidas ao vivo exclusivamente pelos canais SporTV.

A competição conta com 24 duplas em cada gênero. As 16 melhores duplas no ranking de entradas já estão pré-classificadas para a fase de grupos, enquanto as outras oito vagas em cada naipe são disputadas no classificatório, com partidas eliminatórias diretas na quarta (feminino) e quinta-feira (masculino).

Na primeira etapa da temporada, disputada em setembro, em Palmas (TO), Hevaldo/Arthur Lanci (CE/PR) e Ana Patrícia/Rebecca (MG/CE) ficaram com a medalha de ouro. Já na segunda parada, disputada no mês de outubro, em Vila Velha (ES), títulos para Guto/Saymon (RJ/MS) e Fernanda Berti/Bárbara Seixas (RJ).

Após Campo Grande (MS), outras quatro etapas da temporada 18/19 serão realizadas no próximo ano. São Luís (MA) recebe o torneio em janeiro, de 23 a 27 de janeiro. Fortaleza (CE) será palco das disputas em fevereiro, de 20 a 24 de fevereiro. Natal (RN) sediará a sexta etapa, de 20 a 24 de março, enquanto João Pessoa (PB) fecha o circuito, de 9 a 14 de abril.

Além das duplas campeãs de cada etapa, também existem os campeões gerais da temporada, somando a pontuação obtida nos sete eventos. A competição distribui R$ 45 mil às duplas campeãs dos dois naipes, e todos os times na fase de grupos são premiados. Ao todo, são distribuídos quase R$ 500 mil por etapa.