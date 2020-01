''Eu vou matar vocÃª igual porco": jovem ameaÃ§a policial e Ã© baleado no tornozelo

Ameaça ''Eu vou matar você igual porco": jovem ameaça policial e é baleado no tornozelo "Vai pagar caro pelo que fez'', ameaçou com uma faca na mão

Jovem de 22 anos foi ferido com um tiro no tornozelo após ameaçar de morte um policial militar em Corumbá. O caso aconteceu neste domingo (5).

Conforme informações do boletim de ocorrência, o PM informou que o acusado estava em frente à sua casa fazendo ameaças. ''Seu polícia de m*, eu vou matar você igual um porco!''. ''Eu comando essa rua pelo PCC, eu vou matar você e sua mulher, desgraçado'', gritava.

Ainda segundo o registro, o jovem já é conhecido do meio policial e já foi preso diversas vezes. Depois de várias ameaças, o policial contou que acionou a Patrulha Comunitária da Polícia Militar.

No entanto, ao ver a viatura, o rapaz fugiu pulando muros de residências. Segundo o site Diário Corumbaense, minutos depois de a viatura sair, o acusado voltou para a frente da casa do PM e disse com uma faca na mão: ''agora você vai morrer seu porco filho da p*. Vai pagar caro pelo que fez''.

Para se defender, o policial diz que deu um tiro no tornozelo direito do agressor. Uma viatura dos Bombeiros foi acionada e prestou atendimento ao baleado, que foi encaminhado para atendimento médico na unidade de saúde.

O caso foi registrado como homicídio simples na forma tentada.