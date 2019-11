ESTUDAR FORA EUA e Canadá têm universidades que aceitam ENEM 85% dos alunos da Universidade do Intercâmbio, no Brasil, querem ir para os Estados Unidos

Os dois países da América do Norte figuram entre os mais procurados por brasileiros na hora de decidir um intercâmbio. De acordo com a Universidade do Intercâmbio, que presta mentorias para pessoas que querem estudar ou trabalhar no exterior, 85% de seus mais de 3 mil alunos almejam os Estados Unidos como destino e 48% também querem ir para o Canadá - Isso porque os entrevistados puderam escolher mais de uma opção na pesquisa. A boa notícia é que com a nota do Enem é possível participar do ingresso em faculdades desses países.



O Fundador da Universidade do Intercâmbio, Matheus Tomoto, conta que “nos Estados Unidos a maioria das universidades exige os resultados de testes como o SAT e ou ACT, que são como o Enem no Brasil, para admissão de estudantes, inclusive estrangeiros. Mas a New York University é uma exceção, eles aceitam o Enem”. No Canadá, a University of Toronto também aceita o exame brasileiro para ingresso, “mas eles também avaliam as notas do candidato no ensino médio”, completa.



Para estudar nessas duas universidades também é preciso provar que sabe falar inglês, o chamado certificado de proficiência no idioma. Sobre isso, Édney Quaresma, CEO da Really Experience, escola de inglês americana em formato semipresencial, que dá aulas para brasileiros, alerta que “quem tem o inglês está um passo à frente do que os demais e por isso deve pensar em estudar o idioma antes mesmo dele ser requisitado para um processo seletivo, por exemplo”. E ressalta que “boa parte das literaturas estão no idioma americano, como temas de administração, business e saúde. O inglês é fundamental para acessar essas informações e expandir o conhecimento na área”.



A Universidade do Intercâmbio selecionou informações sobre o ingresso nessas duas universidades:

NEW YORK UNIVERSITY

Essa é uma das universidades mais internacionalizadas dos EUA, e fazendo jus a sua fama, a instituição adotou o Test Flex Policy, uma política que permite a estudantes de fora dos EUA utilizarem os exames de seus próprios países no processo seletivo. No caso do Brasil, o Enem deve ser acompanhado do certificado de conclusão do Ensino Médio.



É importante saber que, o fato da universidade aceitar a nota do Enem não elimina a necessidade de providenciar outros documentos, como comprovação de proficiência no idioma, envio de cartas de recomendação e motivação.



UNIVERSITY OF TORONTO

A Universidade de Toronto é a maior do Canadá e aceita o certificado de conclusão do Ensino Médio e o resultado do Enem como forma de admissão em diversos cursos. Assim como em Nova Iorque, o certificado de proficiência no inglês também é exigido em Toronto, além de um ótimo desempenho na prova, principalmente na seção de Matemática.



A University of Toronto está sempre entre as 30 melhores do mundo. Um bom desempenho no Ensino Médio ajuda muito a conseguir uma vaga em uma universidade que preza pela excelência.