Airsoft Evento de Airsoft testa estratégia de participantes em Dourados

Dourados será palco no dia 9 de junho da ‘Operação Market Garden’, competição de Airsoft que pretende reunir praticantes da modalidade do município e no Mato Grosso do Sul. O campo de batalha será uma propriedade rural localizada no Km 28 da BR-463, próximo a ponte sobre o Rio Dourados.

Dois grupos, representando ato da 2ª Guerra Mundial tentarão apresentar a melhor estratégia para vencer o duelo.

O cenário para a disputa será montado em uma área extensa, onde os envolvidos passarão por situações de dificuldade, principalmente no que diz respeito ao ambiente criado.

De acordo com um dos organizadores do evento, Fernando Fernandes de Souza Oliveira, além da diversão, o Airsoft tem como principal valor, a honra dos praticantes.

Através da ‘autodenúncia’, os integrantes dos grupos mostram que estão fora do jogo. Diferente do paintboll, nesse esporte a munição – não letal – não solta tinta, por isso a importância da acusação ao ser atingido com um disparo.

“Um dos principais valores do airsoft é a honra. Como a munição usada não deixa marcas, as pessoas se comprometem a avisar o local onde foi atingida”, contou Fernando. Já aqueles jogadores que não cumprem a regra, normalmente são punidos e até impedidos de participar de eventos.

Na Operação Market Garden, vence aquele grupo que conseguir cumprir com os compromissos pré-determinados à missão.

Os interessados em participar do evento podem se inscrever pela plataforma Eventbrite. O valor é de R$ 22, usado para a confecção das insígnias e montagem do campo de batalha e 1Kg de alimento não perecível, que será doado ao Lar do Idoso.

O esporte

O Airsoft é um jogo que reúne participantes em simulações de operações militares. Em Dourados são dois times, o Urutau e o Red Tails. Os membros desses grupos escolhem locais, na maioria das vezes, inabilitados para desenvolver as táticas do combate.

As armas e uniformes são réplicas usadas pelas forças policiais de todo o mundo.

Uma das características do Airsoft é de contemplar o realismo das operações. No evento agendado para o mês que vem, em Dourados, os participantes simularão uma passagem da 2ª Guerra Mundial, em duelo envolvendo militares norte-americanos e alemães.

“Os times terão que passar por toda a situação de combate. Nas formações, os participantes atuam como engenheiros, construindo pontes para passagem dos militares, existem médicos para atendimento de feridos e artefatos utilizados para representar explosões, como as sirenes”, finalizou Fernando.

Coronograma

5h - Abertura dos Portões

6h às 8h- Realização da Cronagem

8h05 - Sorteio de brindes

8h30 - Início da Operação

12h30 - Fim da Operação