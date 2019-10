Queimadas Evento em MS terá ministro e mais 70 países para discutir queimadas Congresso vai ocorrer no próximo dia 28, em Campo Grande, no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo

O secretário estadual de Produção e Desenvolvimento, Jaime Verruck, revelou que no próximo dia 28 de outubro, Mato Grosso do Sul vai sediar um congresso mundial sobre combate a incêndios florestais, que terá a presença de representantes de 70 países e do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles.

O evento vai ocorrer no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo, em Campo Grande. “Será uma oportunidade para discutirmos medidas de combate a estes incêndios não apenas aqui no Estado, mas no contexto nacional e internacional, será um grande debate”, disse Verruck.

Ele ponderou que após este período de seca, a própria vegetação do Pantanal que foi atingida pelas queimadas, irá fazer sua “regeneração natural”, já se recuperando na época de chuvas. “Até por esta razão existe a cultura lá no Pantanal de se colocar fogo (vegetação), para recuperar as pastagens”.

Também revelou que o governo vai lançar uma licitação para deixar pronto um “ato de registro de preço” para contratação de aluguel de aeronaves, que serão usadas no ano que vem caso e intensifique as queimadas no período de seca. “Se precisar já estará tudo pronto, nosso objetivo é justamente nos prepararmos para estas situações difíceis”.