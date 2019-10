Moda Evento gratuito com foco na sustentabilidade reúne nomes da moda Capital sedia pela primeira vez o Moda Campo Grande

Nos dias 18 e 19 deste mês, a Capital sedia o primeiro Moda Campo Grande com programação gratuita para quem ama moda, inovação, sustentabilidade e estilo. O evento engloba desfiles, workshops, palestras e rodas de conversas com nomes importantes do segmento.

No primeiro dia do Moda Campo Grande será marcado pelo talk “Ética + Estética = Moda Sustentável” com a stylist Chiara Galadeta. A profissional é conhecida pelos trabalhos manuais, tão familiares às suas raízes. Atualmente, Chiara está à frente da Ecoera, um projeto que dá voz ao consumo consciente e à sustentabilidade.

Marcas de produtores campo-grandenses participarão dos desfiles que prometem encantar os participantes. O destaque fica por conta da apresentação da marca desenvolvida pelas alunas do projeto “Princesa”, uma das iniciativas do IDE (Instituto de Desenvolvimento Evangélico) e que foi amplamente apoiada pelo Moda Campo Grande.

A partir de oficinas gratuitas, as alunas aprenderam maquiagem, customização, desenvolvimento de coleção e até marketing digital com profissionais de renome em cada um desses segmentos. O resultado dessas oficinas é essa marca de roupa sustentável, produzida e confeccionada por elas, com direção criativa do fashion stylist Lucio Fonseca.

Lixo Zero



Ainda na temática da programação, as roupas confeccionadas pelo projeto “Princesa” foram feitas a partir da doação de retalhos e descartes de tecido pela Lavstar, uma lavanderia industrial que tem como um de seus compromissos otimizar o máximo possível o descarte proveniente de suas atividades.O evento dará o start na Semana Lixo Zero na cidade, a ideia é fazer com que cada cidadão pense o “conceito lixo zero”, que se baseia desde o momento em que compramos um produto até a hora do seu descarte.

Moda Campo Grande

O evento é organizado pelos diretores do coletivo MORENAH, a empresária Márcia Marinho, o profissional de Marketing Thallyson Perez e o fashion stylist Lucio Fonseca, que tem em seu currículo trabalhos internacionais em publicações e marcas mundialmente conhecidas como a francesa Louis Vuitton. O trio tem trabalhado em uma parceria de sucesso no mercado da moda desde 2017.

O projeto foi contemplado pelo Fundo Municipal de Incentivo à Cultura” – FMIC 2018

Serviço

Moda Campo Grande

Quando: dias 18 e 19 de outubro

Onde: Centro de Convenções Albano Franco – Av. Mato Grosso, 5017.

Para participar dos workshops e palestras, a entrada é 1 quilo de alimento não-perecível