Homenagem Evento sobre PPPs em homenagem ao Dia do Procurador é tema do PGE em Ação

Campo Grande (MS) – O programa PGE em Ação trata sobre o histórico e as perspectivas das Parcerias Público-Privadas (PPP’s) que começam a ser discutidas e implementadas em Mato Grosso do Sul.

O tema foi discutido no “Simpósio sobre Parcerias Público-Privadas em Mato Grosso do Sul” promovido pela Escola Superior de Advocacia Pública (Esap) em homenagem ao “Dia do Procurador” – comemorado em 23 de setembro. O evento contou com a presença de aproximadamente 100 pessoas.

Participam neste programa os palestrantes convidados do evento e também a procuradora-Geral do Estado, Fabíola Marquetti Sanches Rahim.

O PGE em Ação é destinado a divulgar a atuação e finalidade institucional da PGE de Mato Grosso do Sul, suas unidades, eventos apoiados e realizados pela Esap e serviços administrativos executados pela PGE e colocados à disposição da população.

O programa é exibido quinzenalmente, às terças-feiras, às 7h ou às quintas-feiras, às 17h; reprises acontecem aos sábados, às 11h30; e aos domingos, às 9h30 na TV Assembleia. Todos os programas também são replicados pela TV Educativa – canal 4.1 (tv aberta) e canal 15 (da NET). As pessoas ainda podem acessar o canal de vídeos nas redes sociais para assistirem a qualquer momento e se inscreverem para receber a notificação da próxima edição.