Munhoz e Mariano retornam à UCDB Ex-acadêmicos Munhoz e Mariano retornam à UCDB

Os ex-alunos da Universidade Católica Dom Bosco (UCDB) dos cursos de Administração Rural e Zootecnia, Raphael Calux Munhoz Pinheiro (31 anos) e Ricardo Mariano Bijos Gomes (30 anos), nacionalmente conhecidos por Munhoz & Mariano, retornaram nesta quarta-feira (7) pela manhã à Instituição, onde deram início à vida acadêmica para divulgação de show.

“Estamos passando para convidar os universitários para o nosso show “Violada dos Munhoiz” aqui em Campo Grande, no Dia dos Namorados, a partir das 17 horas, na Rota Acústica”, declarou o cantor Mariano ao chegar no estacionamento da Instituição. Ele informou ainda que, nesta sexta-feira (6), será o lançamento da nova música de trabalho da dupla, “Alma de Peão”.

Eles apresentaram alguns sucessos da carreira e, entre uma canção e outra, lembraram com carinho dos tempos quando eram acadêmicos da Católica. “O Mariano era um aluno bastante aplicado, uma pessoa agradável e educada. Se não tivesse conquistado a fama, seria um excelente profissional da Zootecnia”, destacou a professora Rocheli Cavalcanti, que ministrou a disciplina de Desenho técnico para o sertanejo.

A apresentação ocorreu no pátio do bloco B da Universidade, reunindo milhares de estudantes, que cantaram junto aos artistas, tiraram fotos e filmaram trechos do show. Ao final, os fãs aproveitaram para tietar os cantores, fazendo selfies e pedindo autógrafos.

Munhoz & Mariano formaram dupla em 2006 e ganharam destaque nacional em 2010, após vencerem o concurso Garagem do Faustão, gravando o primeiro CD/DVD em Campo Grande (2011), o segundo em 2012, conquistando o primeiro lugar pela Crowley Broadcast Analysis, com a música “Camaro Amarelo”. Em 2014, gravaram o terceiro CD/DVD “Nunca Desista”, em Presidente Prudente (SP).