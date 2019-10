Ex-assessor petista volta a ganhar prÃªmio em novo sorteio da Mega-Sena

LOTERIA Ex-assessor petista volta a ganhar prêmio em novo sorteio da Mega-Sena O sortudo já havia levado R$ 2,4 milhões em bolada parlamentar, agora voltou a acertar

Bilhete continha as dezenas 04, 11, 16, 22, 29 e 33 Foto: Reprodução

O ex-assessor do Partido dos Trabalhadores que ganhou R$ 2,4 milhões em um bolão da Mega-Sena, realizado em 18 de setembro na Câmara dos Deputados, informou nessa terça-feira (08), que voltou a ganhar na loteria, no último dia 24 de setembro, dessa vez apenas R$ 579,20.

No primeiro sorteio, o sortudo que aposta a há mais de 20 anos na loteria, arriscou os números 04, 11, 16, 22, 29 e 33, e foi certeiro, pegou parte do R$ 120 milhões, que foi dividido entre 49 acertadores.

O homem que teve o nome preservado explicou, que trata-se de estratégia, pois ao jogar por tantos anos, começou a notar os números que mais saiam e disse que pretende jogar novamente. "Tenho certeza de que vou ganhar de novo. Jogo há mais de 20 anos. Eu não ganhei na sorte, mas na insistência", comemorou.

Ainda segundo o agora milionário, a bolada ainda não foi empregada totalmente. Ele detalha que quando ganhou o bolão até mesmo os familiares tiveram dificuldades para acreditar. “A ficha demorou a cair”.

Em relação aos demais colegas sortudos, também paira a dúvida sobre o que fazer. A maioria preferiu a cautela, aplicando o dinheiro por períodos curtos enquanto decide o que fazer. Não houve debandada em massa do serviço, como poderia se supor.

Os vencedores do bolão prometem contribuir, em especial, com duas causas distintas. Colegas que não participaram do concurso e que enfrentam dificuldades serão ajudados. Entre as histórias, está o de uma copeira que mora em uma cidade-satélite de Brasília e que vai receber a quantia que falta para terminar as obras de sua casa.

A segunda frente é voltada à defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), preso na carceragem da Polícia Federal em Curitiba desde abril de 2018. Eventos, como a realização de caravanas ao local e atos públicos em defesa da bandeira “Lula livre”, receberão apoio.