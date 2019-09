FAMOSO Ex-ator da Globo que estava desaparecido é encontrado em SP Artista foi encontrado falando palavras desconexas em Jaçanã

O ator Fábio Bianchini, ex-global Foto: Reprodução

O ator Fábio Bianchini, que estava desaparecido desde a última terça-feira (3), foi encontrado na região do Jaçanã, em São Paulo.

De acordo com a colunista Fábia Oliveira, do 'O Dia', no momento em que foi localizado, o ator estava sem os documentos e falando frases desconexas. Segundo a família, ele fazia uso de medicamentos controlados e assegurou que não estava drogado.

Na última semana, amigos anunciaram o sumiço do artista e chegaram a se mobilizar nas redes sociais para tentar encontrar o paradeiro de Fábio.

O ator atuou em produções da Globo como a série “Guerra e Paz” (2008), a minissérie “Dercy de Verdade” (2012) e na nova versão de “Ti Ti Ti” (2010).