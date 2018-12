Ex-BBB Ex-BBB desabafa sobre possível prisão do ex-marido: melhor do mundo só nas redes sociais Bruno Andrade tem um débito de R$ 20 mil com os filhos e pode ser preso por não pagar pensão

O ex-marido de Priscila Pires pode ser preso a qualquer momento pelo não pagamento da pensão alimentícia dos filhos dos dois. Bruno Andrade tem um débito de 8 meses com Gabriel, de 5 anos, e Pietro, de 4, somando um total de R$ 20 mil.

“Só tenho a dizer que toda essa situação é muito cansativa, ele só acerta as pensões depois que recorro à Justiça e sai pedido de prisão. Ele tem que entender que essa forma de ‘punição’ não é para mim e sim para as crianças. Meu marido e eu assumimos todas as responsabilidades, desde alimentar até educar, e todos sabem o quanto isso sai caro”, disse a ex-BBB à revista “Quem”.

E continuou: “O pai biológico, que tem uma situação financeira elevada, poderia ter o caráter de, pelo menos, já que só faz isso, cumprir o combinado perante ao juiz, pagando as pensões”.

Sobre a convivência das crianças com o ex, a morena se mostrou cautelosa. “As crianças querem passar as férias agora com o pai e avós no Rio de Janeiro, mas meu marido e eu estamos preocupados. A qualquer momento o Bruno pode ser preso e depois que os busquei na delegacia com o pai e os avós, não queremos mais traumas para os nossos meninos”, lamentou.

Alexandre Oliveira, representante da famosa, confirmou que essa não é a primeira vez que isso acontece: “Um ano atrás, também saiu uma ordem de prisão, ele foi intimado e pagou. Ele só paga mediante à ordem de prisão, o que é muito cansativo e desgastante”.

Para o advogado, apesar dos atrasos, Bruno tem condições de fazer o depósito mensal. “Ele não alega nada para deixar de pagar. No Instagram, posta fotos em baladas, em carros importados e em mansões. Se não fosse a Priscila e o esposo dela, as crianças estariam passando necessidades”, afirmou.

O problema com o ex-marido também virou destaque do programa Fofocalizando, do SBT. Confira abaixo: