Instagram Ex-BBB Munik posa de topless e conta ter tomado 'vários caldos'

Munik Nunes, grande vencedora do prêmio milionário do BBB16, postou, em seu Instagram, no sábado (12), um clique pra lá de sensual, na qual aparece de topless. Porém, como nem tudosão flores, ela entregou informações divertidas dos bastidores do clique.

"Quem vê pensa que não tomei vários caldos pra fazer esse topless. Sai bolando, afogando e tudo mais. Dá pra ver o tanto que o mar tava forte né?", escreveu ela que, além de elogios, recebeu mensagens bem-humoradas dos internautas.

"Ficou perfeito", elogiou um fã. "Dá pra ver o braço e mão na areia das vezes que você caiu", reparou outro. "A cara dela diz: 'tira logo a foto que lá vem gente hahaha", escreveu uma moça. Elogios como "maravilhosa", "gostosa" e "que gata" também estavam no post.

(Por Léo Gregório)