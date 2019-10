Atropelamento Ex cobra pensão de homem que se vinga passando com carro por cima de sogra Foi preso quando passava em frente à delegacia para intimidar as vítimas que registravam boletim de ocorrência

Imagem ilustrativa da internet Foto: Foto Ilustrativa da Internet Foi preso nesta quarta-feira (30), na cidade de Bataguassu a 335 quilômetros de Campo Grande, um homem de 33 anos após agredir sua ex-mulher de 27 anos, e passar com o carro por cima das pernas de sua sogra de 60 anos. Ele foi detido quando passava em frente à delegacia em uma tentativa de intimidar as vítimas, que registravam um boletim de ocorrência. Segundo a ocorrência registrada, a mulher contou que manteve um relacionamento com o autor por seis anos, e que tiveram dois filhos. Ela disse que a pensão das crianças está atrasada e quando foi cobrar o ex-marido, ele teria ameaçado de morte a jovem. Nesta quarta (30), amigas da vítima que trabalham em uma casa noturna a avisaram que o autor tinha ido até o local atrás dela, e que ele estava indo até a residência da jovem. A mulher estava na frente da casa, quando o homem chegou com uma faca nas mãos. A mulher tentou fugir do autor tentando segurar a mão dele, mas foi derrubada no chão e arrastada pelos cabelos. Quando a mãe da vítima ao ver a filha sendo agredida foi em direção ao homem, que a derrubou no chão. Ele entrou no carro e passou com veículo por cima das pernas da idosa, causando ferimentos nela. A idosa passa bem. A jovem tinha medidas protetivas contra o ex-marido.