Pedro Scooby Ex de Anitta, Pedro Scooby sofre acidente no mar e é resgatado inconsciente Ele caiu da prancha durante uma onda gigante

Ex-marido de Luana Piovani e ex-namorado de Anitta, o surfista Pedro Scooby sofreu um acidente grave enquanto surfava nesta quarta-feira (13), em Nazaré, em Portugal.

Ele caiu da prancha durante uma onda gigante, desapareceu no mar e foi encontrado inconsciente por um amigo. As informações são do R7.

“O Scooby apagou na água, ficou perdido por 40 segundos. Foi resgatado sem reação nenhuma. Agora ele já tá bem, vomitou muito e ficou no oxigênio”, disse o amigo Harley Alves.

Apesar do susto, o esportista está bem.