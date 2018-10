Mariana Rios Ex de empresário de MS, Mariana Rios surpreende em foto sensual e fazendo topless Atriz está vivendo um novo amor com empresário apontado como affair de Bruna Marquezine

Quem acompanha a vida de Mariana Rios nas redes sociais deve perceber que a atriz é sempre muito discreta quando o assunto diz respeito a compartilhar fotos mais ousadas. No entanto, nesta quarta-feira, 24 de outubro, a famosa surpreendeu seus seguidores.

Mariana Rios postou uma imagem em que aparece vestida com uma meia preta com salto alto, calcinha cavada e sem sutiã. A atriz cobriu os seios com um ursinho de pelúcia.”Say hi to my teddy bear!”, escreveu ela na legenda da imagem. Em português significa “diga oi para o meu urso”.

NOVO NAMORADO DE MARIANA RIOS

Mariana Rios está vivendo um novo amor. Ela está namorando o empresário Lucas Kalil e apareceu ao lado do amado durante a festa de aniversário de Junior Mendes, o maquiador e cabeleireiro preferido das famosas.

O nome do bonitão circulou nos noticiários de celebridades em outubro do ano passado, depois que uma foto dele com Bruna Marquezine no colo em Nova York, nos EUA, circulou pela internet. Na ocasião, a atriz estava separada de Neymar, e Lucas foi apontado como o affair dela.

Segundo o site Glamurama, Lucas e Mariana se conheceram em uma festa beneficente em São Paulo em junho. No mesmo mês, a atriz havia anunciando o término do relacionamento com o milionário Rômolo Hoslback, empresário em Mato Grosso do Sul.

Vale lembrar que desde 2013 Mariana Rios não é mais escalada para o elenco fixo de nenhuma novela da Globo, já que optou por seguir na apresentação. No referido ano ela viveu Celina em Além do Horizonte, novela das sete produzida pela emissora carioca.

De lá para cá esteve no comando dos programas Superbonita e Se Arrume Comigo, do canal GNT. A morena também comandou o Miss São Paulo e Miss Rio Grande do Sul pela Band.

Em 2016 firmou-se como repórter do The Voice Brasil na TV e internet, e ficou. Para o programa TV Fama, Mariana contou se pretende retornar à dramaturgia do canal. “Não, agora não. Eu gosto de atuar, mas acho que meu foco nesse momento é mais como apresentadora e a minha música, fazer meus shows com a minha banda”, garantiu.