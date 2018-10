Eleições 2018 Ex-goleiro de Fla e Corinthians diz que nordestinos têm ‘mente pequena’ "Felipe, que hoje está no futebol da Hungria, publicou no Facebook um texto criticando o voto do Nordeste nas eleições presidenciais"

Foto: © Divulgação / Kisvarda

O goleiro Felipe, que já defendeu clubes como Flamengo e Corinthians e hoje joga no Kisvarda FC, da Hungria, deixou claro nas redes sociais que não ficou nem um pouco feliz com o resultado das eleições presidenciais no Nordeste.

É que o segundo colocado a nível nacional, Fernando Haddad (PT), liderou a corrida em 8 dos 9 estados do Nordeste. O único estado do país que em que ele não venceu foi o Ceará, onde Ciro Gomes ficou em primeiro lugar. Já Bolsonaro (PSL), venceu no Sul, Sudeste e Centro-Oeste e na maior parte da região Norte.

Com esse panorama, Felipe decidiu usar o Facebook para expressar o seu descontentamento com o voto da região Nordeste. Em tempo, vale ressaltar que ele é nasceu no Rio de Janeiro, mas tem origens na Bahia.

“Ao restante do país, peço perdão. Nos desculpem por sermos escassos de informações. Nos perdoem por termos grande índice de analfabetismo funcional. Nos perdoem pelos que temem em perder o bolsa família e nos perdoem também por sermos vitimas de bandidos persuasores. De resto, prometo a vocês, que um dia acordaremos. Tarde, mas acordaremos. Deixo convosco meu lamento e tristeza, meu coração só há de pesar pela falta de informação que circula pela minha região nordestina. Há alguns como eu que lutou, que viu esperança, mas os de lá são mais do de cá. Somos um povo tão grande, mas de mente pequena... o povo nordestino!”, escreveu o goleiro, que está com 34 anos.

Foto: Reprodução

Fonte: Notícias ao Minuto.