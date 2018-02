Ex-jogador de vôlei Giba tem prisão decretada pela Justiça

Foto: © Marcos Brindicci/Reuters

O ex-jogador de vôlei Giba teve prisão de 60 dias decretada por não pagamento de pensão alimentícia aos dois filhos que tem com a também ex-jogadora Cristina Pirv. A medida foi expedida no último dia 9, mas não executada pelo fato de o ex-capitão da seleção brasileira ter conseguido, nesta sexta-feira (16), uma liminar que suspende a ação até a realização de uma audiência em data ainda não definida.

Segundo portal Saída de Rede, do portal Uol, o astro estaria com pensão atrasada em dez meses - ele vem tentando diminuir o valor e pagando apenas parte do montante estipulado pela Justiça.O advogado de Giba afirma não ter recebido nenhuma notificação relativa ao pedido de prisão. Já o advogado de Cristina confirma a informação e diz que tentará derrubar a liminar, de modo que o ex-jogador seja preso assim que voltar ao Brasil - ele está na Coreia do Sul em trabalho relativo às Olimpíadas de Inverno.