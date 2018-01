Ex-jogador do Vasco é assassinado a tiros

Jogador de futebol Alan Júnior Pereira Alves, de 26 anos, ex-atleta do Vasco da Gama, do Rio de Janeiro, e que atualmente atuava no Club Deportivo y Social Santa Rita, do Equador, foi morto em Praia Grande, no litoral de São Paulo, na noite de sexta-feira (12). Ele estava com um amigo próximo a um campo de várzea, quando ambos foram alvos de dois atiradores em uma moto.

Conforme informações da Polícia Militar, o ataque ocorreu na Rua Cora Coralina, no bairro Anhanguera, nas proximidades do Canal 18. Um grupo de amigos estava no local quando a dupla em uma motocicleta de cor preta se aproximou e efetuou os disparos contra as pessoas. Em seguida, os criminosos fugiram.

Alan e a outra vítima atingida, identificada como Mafaldo Alexandre Pereira, foram socorridos pelos próprios amigos até o Pronto Socorro do Quietude. O jogador, conforme informações das polícias Militar e Civil, já chegou morto ao local. O outro rapaz baleado foi transferido ao Hospital Irmã Dulce.

A Prefeitura de Praia Grande, por meio da Secretaria de Saúde, confirmou que o jogador foi levado ao PS do bairro Quietude por munícipes. Os médicos fizeram o primeiro atendimento ao paciente na emergência, mas o óbito foi confirmado pela equipe momentos depois.

Segundo informações da assessoria de comunicação do hospital, Mafaldo era atendido no centro cirúrgico ao fim da noite. O quadro clínico dele não foi informado, em razão das equipes ainda estarem focadas no atendimento ao paciente. A unidade confirmou que o rapaz foi alvo de disparos de arma de fogo.

A motivação do crime é apurada pelas equipes da polícia, que não constataram eventual roubo às vítimas. O caso foi encaminhado para a Delegacia Sede da cidade, onde também foram ouvidas as testemunhas. A dupla de moto não tinha sido localizada até o fim da noite de sexta-feira, ainda conforme informações oficiais.

Histórico

Alan Júnior Pereira Alves atualmente jogava como zagueiro no Club Deportivo y Social Santa Rita, da segunda divisão do futebol equatoriano. Antes, atuou como atacante pelo Atlético Sorocaba, Vasco (sub-23), Portuguesa-RJ, Vasco da Gama Sines (Portugal), Americano, Comercial, Arapongas e Goytacaz.