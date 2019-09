Ex-morena do É o Tchan lança carreira gospel

Débora Brasil, conhecida por ser a primeira morena do É o Tchan, revelou que desenvolveu depressão e síndrome do pânico após sair do grupo, há 22 anos. A ex-dançarina foi convidada do programa "Domingo Show", na Record, ontem, e se lançou como cantora gospel no palco.

"Eu não tinha forças. Eu entrei na depressão tão profunda que eu não tomava banho, não escovava os dentes, não me alimentava, não reconhecia as pessoas que estavam me visitando e não falava", explicou Débora.

"Desde a minha infância, eu sentia uma tristeza e um vazio que não preenchia com nada. Eu construí um sonho, acreditando que esse sonho iria preencher esse vazio", seguiu falando. A cantora disse que chegou a pensar que a fama e o dinheiro que conseguiu enquanto estava no grupo traria a felicidade que ela esperava.

O sucesso "veio com muita responsabilidade", e dificultavam a relação de Débora com a família. "Tive momentos alegres com meus colegas, mas eu falo de mim, dentro, alma, coração ser humano. É bom que você entenda que atrás do artista existe o ser humano", explicou.

Débora revelou que a saída do grupo influenciou na depressão. "Foi depois de um tempo que o contrato já estava para acabar. Eles resolveram colocar outras pessoas. Teve a rescisão do contrato e eu continuei minha caminhada". A ex-dançarina atribuiu sua recuperação a família e a religião. "Ninguém entendia o que tinha acontecido e eu não tinha forças para sair daquela situação", revelou.

No palco do programa ela anunciou que estava seguindo a carreira de cantora. "Nunca imaginei fazer sucesso como dançarina. Eu sempre tive o sonho de ser cantora. Nunca dançarina", finalizou.