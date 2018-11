Ataques Ex-mulher de Wesley Safadão é investigada por ataques com perfis falsos a família do cantor

Wesley Safadão, 30, entrou com processos na Justiça para investigar ataques sofridos contra ele e sua família pelas redes sociais nos últimos sete anos.

Em entrevista ao programa Conexão Repórter (SBT) nesta terça (13), o cantor contou que os ataques e mensagens difamatórias nas redes sociais começaram durante o processo de revisão de pensão alimentícia, movido pela ex-mulher, Mileide Mihaile, com quem teve Yudhi, 7.

O músico move quatro processos, que ainda estão em fase de investigação, contra uma lista de perfis que teriam incitado declarações e ofensas à ele e a sua família. Ao todo, já foram coletados 50 depoimentos, e descobriu-se 78 perfis falsos com IPs quebrados e 60 horas de áudios.

Na época, o caso repercutiu entre famosos nas redes sociais e fez com que Wesley se manifestasse nas redes sociais. Ele disse que era mentira que estivesse proibindo o filho de ver a mãe ou maltratando ele. Também afirmou que a briga com a ex-mulher nunca foi por conta do dinheiro.

Em nota enviada a imprensa, a assessoria do cantor diz que o objetivo da família é obter justiça e paz. "O único desejo é que as agressões parem e que eles possam viver uma vida normal."

Na reportagem do SBT, Mileide foi questionada sobre seu envolvimento com os perfis falsos. Ela ouviu um dos áudios coletados pela investigação, em que pedia "para todo mundo, todas as meninas, todo o exército, todo mundo enviar direct [mensagem no Instagram] para Fátima Bernardes [...] para eles se sensibilizarem."

Segundo Mihaile, a voz é mesmo dela, embora ela negue que tenha se referido aos perfis. "Eu falava das fãs, pedia ajuda se elas conheciam alguém", disse ela durante a entrevista, acrescentando que os áudios foram tirados de contexto.

Durante a entrevista, Wesley diz que busca uma boa convivência entre as partes. "Eu nunca vou querer o mal da mãe do meu filho!", disse ele.