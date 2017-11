Ex-prefeito e senador passa mal e é internado na Santa Casa Juvêncio César da Fonseca, de 82 anos, sofre de problemas respiratórios

Por: Correio do Estado

O ex-senador da República por Mato Grosso do Sul e ex-prefeito de Campo Grande, Juvêncio César da Fonseca, 82 anos, está internado na Santa Casa desde o início da tarde de hoje (7).

De acordo com a assessoria de imprensa do hospital, Juvêncio deu entrada às 13h14 na unidade, com quadro de insufiência cardíaca - doença crônica que provoca tosse, fraqueza e fadiga.

Agora, o ex-prefeito e senador está no Prontomed. Ele aguarda vaga para o Centro de Tratamento e Terapia Intensa (CTI), mas o quadro de saúde é considerado estável.

TRAJETÓRIA POLÍTICA

Juvêncio é advogado e político famoso no Estado. Foi vereador de 1983 até 1985, quando se candidatou à prefeitura de Campo Grande. Eleito, comandou a cidade por dois mandatos.

Assumiu o cargo de senador da República por Mato Grosso do Sul em 1998, tendo exercido o mandato até 31 de janeiro de 2007.

Já integrou o Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB), o Partido Democrático Trabalhista (PDT), o Partido da Frente Liberal (PFL - atual Democratas) e o Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB).