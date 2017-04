Arte Ex sem-terra ganha bolsa de balé no Canadá e desbanca 100 outros concorrentes no Brasil "Conheça Marcos Vinicius, bolsista na escola Ballet Bloch, que fica no Canadá".

Por: Tero Queiroz 25/04/2017 às 15:11

Foto: Reprodução /TV Globo Ele enfrentou a pobreza e o preconceito para fazer o que ama: dançar balé! O menino que nasceu e viveu no barraco de um assentamento de sem-terra em Pederneiras, no interior de São Paulo, acaba de viajar para o Canadá. Marcos Vinicius Arantes dos Santos desbancou mais de 100 bailarinos em uma seletiva e ganhou uma bolsa para estudar balé na conceituada escola Ballet Bloch, em Vancouver. Filho de agricultores, desde pequeno ele deu sinais de que era “diferente”, disse a mãe, Rosane Arantes, ao Fantástico, da TV Globo, neste domingo, 23. O pai, José Carlos de Moraes, não escondeu o preconceito: “Eu nunca imaginava meu filho fazer balé. Eu imaginaria minha filha fazendo balé”. Conversando, Marcos conseguiu apoio moral da família para realizar seu sonho. “Cada vez que a gente apoiava… ele pegava mais força”, disse o pai. História Dos 8 aos 12 anos o menino ia para a escola de manhã e passava a tarde em um projeto social, onde fazia aulas de teatro. Foi lá que ele conheceu a dança. Há dois anos Marcos foi a uma companhia de Bauru e pediu uma bolsa para aprender balé. O professores perceberam que o rapaz tinha talento e precisava se aprimorar. Lá ele ganhou a bolsa de pouco mais de R$ 500 por mês e passou a treinar duro, todo dia. Deu tão certo que Marcos já se apresentou mais de 10 vezes no Teatro Municipal de Bauru. A bolsa Este ano, durante um curso de dança no interior de São Paulo, ele venceu 100 bailarinos e conquistou uma vaga na renomada escola Ballet Bloch, em Vancouver, no Canadá. “Ele tem alma. Ele diz alguma coisa como artista”, disse ao Fantástico Mônica Proença, a coreógrafa da escola que é responsável por bolsa para brasileiros. Marcos chegou este mês no Canadá e vai ficar 6 meses por lá estudando, com a alegria de quem faz o que gosta: “Eu só quero ser feliz naquilo que eu faço, viver e respirar isso, porque é isso que me faz sorrir”, concluiu. (Com informações do Fantástico).