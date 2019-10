Ex-técnico de nomes consagrados no UFC é acusado de estuprar menores

Rio - Conhecido por treinar nomes como Anderson Silva, Rodrigo Minotauro, Rogério Minotouro e Júnior Cigano, Erivan Conceição é acusado por duas alunas de assédio sexual e estupro dentro de um projeto social, mantido pelos Irmãos Nogueira. A informação foi divulgada pelo Fantástico.

As duas meninas entraram para o projeto em 2013, quando tinham entre 13 e 14 anos. Anos depois, uma delas chegou a ser comparada a Ronda Rousey, ex-campeã do UFC e foram promovidas à equipe profissional de boxe. Neste momento o caminho delas se cruzou com o de Erivan, que passou a treiná-las e as ameaçava.

"Era tudo à base do: 'você não vai treinar se você não fizer'. Como se eu não tivesse escolha. Se eu quisesse ir para a seleção, era só aquela forma de eu ir — relembra a vítima: — Nunca mais vou conseguir olhar para o esporte sem lembrar do que passei. Sem lembrar das coisas que me falava", disse uma das vítimas.

Camila Borges também acusa Erivan de obrigá-la a fazer sexo com ele e sua mulher, Lóren Santana. "Foram os dois. E eu estava sozinha. Eu falei, 'vão me matar'", disse, revelando que entrou em depressão: "Era difícil eu pensar no que estava acontecendo. Se eu pensasse eu já queria me matar, me mutilar. Foi o que aconteceu muitas vezes. Meus pais cansaram de me levar para o hospital."

Erivan foi denunciado pelo Ministério Público do Rio (MPRJ) e é réu por assédio sexual em uma das acusações. Em outro, a polícia concluiu que houve estupro de vulnerável e encaminhou o inquérito ao MPRJ, que ainda analisa o caso. À reportagem do Fantástico, um dos sócios da academia Team Nogueira, Rogério Minotouro disse que Erivan não faz mais parte do projeto.