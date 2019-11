VIOLÊNCIA Ex-vereador que matou estuprador, importa "socos ingleses" e vende para seguidoras A ação radical do ex-vereador chamou atenção inclusive da mídia norte-americana, que o convidou para participar de um episódio do programa policial Instinto Assassino, do Discovery Channel, e do Investigação Criminal, da Netflix

Foto: Divulgação

Nos últimos 15 anos, o repórter policial e ex-vereador, o ituano, Reginaldo Carlota, se envolveu pessoalmente em inúmeras caçadas a estupradores e assassinos de mulheres na cidade de Itu, município do estado de São Paulo, na região metropolitana de Sorocaba.

A ação radical do ex-vereador chamou atenção inclusive da mídia norte-americana, que o convidou para participar de um episódio do programa policial “Instinto Assassino”, do Discovery Channel, e do “Investigação Criminal”, da Netflix. Em sua participação nos dois programas, Carlota traçou o perfil psicológico do assassino serial brasileiro Laerte Patrocínio Orpinelli, morto em 2013. O próprio Carlota seguiu sozinho a trilha do assassino por anos e escreveu um livro sobre o maníaco, motivo pelo qual foi convidado para participar dos dois programas internacionais.

Mesmo tendo sido eleito o vereador mais votado da história da cidade de Itu, em 2016, com mais de 3 mil votos e renunciado em 2018, Carlota, que é seguido no Facebook por mais de 70 mil pessoas, não parou com seu trabalho em defesa de mulheres e crianças, tanto que esteve em Brasília (DF) recentemente, reapresentando um projeto radical de combate aos pedófilos e estupradores, que inclui desde castração química até pena máxima de 30 anos de prisão, para qualquer crime sexual contra mulheres e crianças, em flagrante delito.

Em seu livro “O Mais Votado”, que ensina estratégias de marketing político e eleitoral, para ganhar uma eleição de vereador a custo zero, Carlota confessa em detalhes que anos atrás, matou um estuprador e jogou o cadáver do rio Tietê.

O ato, de acordo com o ex-vereador, foi praticado para salvar a vida de uma jovem de 19 anos, que estava sendo violentada pelo criminoso, em um matagal da Estrada dos Romeiros, no município de Itu. O caso inclusive, está ganhando manchetes em vários jornais do Brasil, desde o lançamento do livro.

Simpatizante da família Bolsonaro, com quem costuma sempre se encontrar em Brasília, Carlota anda bastante revoltado com a violência contra as mulheres e defende a posição de que a mulher precisa se defender, custe o que custar.

Há dois anos, ele decidiu através de iniciativa privada distribuir 5 mil “Socos-Ingleses”, para mulheres de todo o Estado de São Paulo, para que pudessem “se defender de vagabundos”, como declarou na época, mas o projeto acabou não dando certo, por questões legais, já que ainda era vereador.

Agora, livre das questões políticas, Carlota resolveu importar diversos modelos de soco inglês, direto da Europa e vender para seus milhares de seguidoras, para que possam se defender, em caso de agressões na rua ou até mesmo dentro de casa.

“A cada 5 minutos uma mulher é agredida no Brasil, segundo o estudo denominado Mapa da Violência, e uma boa parte delas acaba sofrendo agressões na rua, no trajeto para o trabalho e escola, justamente por estarem indefesas. Em países como os Estados Unidos, por exemplo, além de gás de pimenta, mulheres andam com soco inglês no bolso e não pensam duas vezes para usar, quando são atacadas por vagabundos. No Brasil, mulheres andam o tempo todo desarmadas e mesmo as que têm um maior potencial de reação, acabam vitimadas por estarem naturalmente em desvantagem contra um homem, geralmente mais forte. Com um soco inglês de aço entre os dedos, que equivale a uma martelada na cabeça, acredito que uma mulher terá muito mais chances de defesa, ao ser atacada por um vagabundo. Meu objetivo com esse projeto é equilibrar um pouco as coisas, se assim posso dizer”, declarou Carlota, que está vendendo o produto através do WhatsApp (11) 95994-4962.

