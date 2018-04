Ex-vereador Tonho Ortega morre aos 56 anos Ele foi presidente da Câmara Municipal por três mandatos

Foto: Jornal da Nova

Ex-presidente da Câmara Municipal de Nova Andradina, Antônio Francisco Ortega Batel, morreu aos 56 anos na manhã deste sábado (7), em hospital de Dourados. O ex-vereador estava doente e passava por tratamento de saúde há pouco mais de um mês.

Tonho Ortega como era mais conhecido, foi vereador em Nova Andradina por quatro mandatos e três vezes como presidente da câmara nas gestões de 1995 à 1996 e de 2003 à 2006.

De acordo com informações do site Jornal da Nova, o ex-vereador era proprietário de uma serraria no município e considerado um grande articulador político. Foi o vereador que elaborou o projeto e iniciou a construção do prédio da Câmara Municipal de Nova Andradina.

Ortega é pai de Julliana Ortega, secretária da Secretaria Municipal de Assistência Social (Semcias) de Nova Andradina e de mais três filhos.