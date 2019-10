Concurso Exame físico de concurso para PM e bombeiros aprova 71% dos candidatos Do total de 1.592, 1.142 passaram. Candidatos podem consultar o motivo do indeferimento de seus recursos no site da Fapems

Foram divulgados na edição desta quarta-feira (30) do Diário Oficial do Estado os editais com resultados dos recursos do Exame de Capacidade Física dos concursos para ingressar na Polícia Militar e Corpo de Bombeiros. Do total de 1.592, 71,7%, que representam 1.142, foram aprovados.

Em relação ao concurso do Corpo de Bombeiros, dos 517 candidatos, 372 foram considerados aptos, 56 ausentes e outros 89 inaptos. Foram 87 recursos deferidos, 2 deferidos parcialmente e 35 indeferidos nas vagas para soldado e oficiais em Análise de Sistemas/Ciências da Computação/Engenharia da Computação, Arquitetura e Urbanismo, Comunicação Social – Habilitação em Jornalismo, Direito Especialista, Educação Física, Engenharia Ambiental, Engenharia Civil, Engenharia Mecânica, Medicina, Pedagogia e Serviço Social.

Já o concurso da Polícia Militar, de um total de 1.075 candidatos, 830 foram considerados aptos, 78 ausentes e 167 inaptos. O certame contou com 136 recursos foram deferidos , 2 deferidos parcialmente e 91 indeferidos nas vagas para soldado e oficiais nas áreas de Medicina, Direito, Odontologia, Oftalmologia, Ortopedista, Psquiatria, Urologia e Medicina-Veterinária.

Os candidatos podem consultar o motivo do indeferimento de seus recursos no site www.fapems.org.br. A lista completa dos resultados está entre as páginas 50 a 98 da edição nº 10.018 do Diário Oficial do Estado.