Cássio Exame não aponta lesão, mas Cássio é dúvida no Corinthians para enfrentar a Ferroviária

O goleiro Cássio, do Corinthians, foi submetido a um exame de imagem na manhã desta segunda-feira e não teve lesão diagnosticada. Mesmo assim, ele é dúvida para a partida contra a Ferroviária, quarta-feira, às 21h30, em Itaquera, valendo vaga na semifinal do Paulistão.

Cássio sente dores no quadril, principalmente do lado direito, e teve de ser substituído no intervalo do empate entre Corinthians e Ferroviária no último domingo.

Ele será reavaliado nesta terça-feira, véspera do jogo, para saber se tem condições de ir a campo.

– A ressonância magnética não apontou lesão, mas o Cássio sente dores no quadril. Tem que ver como ele evolui. Não dá para saber quando ele se machucou, já que o goleiro faz muitos movimentos e quedas durante os treinos e jogos – explicou Joaquim Grava, consultor médico do Timão.

Ídolo do Corinthians e titular absoluto da equipe, Cássio é o único jogador que participou dos 19 jogos na temporada.

Se o camisa 12 não puder enfrentar a Ferroviária na quarta-feira, Walter deve substitui-lo novamente. Na semana passada o Corinthians comunicou o goleiro reserva que ele não terá o contrato renovado e deixará o clube ao final desta temporada.