Cana-de-açúcar Excesso de chuva diminui moagem de cana-de-açúcar em MS Apesar do impacto, o volume de moagem ainda é 1,28% do que ano passado

Até o dia 30 de setembro, a moagem da cana-de-açúcar em Mato Grosso do Sul totalizou 34,7 milhões de toneladas. O volume é 1,28% maior se comparado ao mesmo período da safra anterior.

No entanto, quando se observa o volume da 2ª quinzena de setembro, a quantidade de cana processada foi de 1,6 milhão de toneladas, o que representa 49,9% menos que o período de 2017. Um dos fatores que contribuíram para desacelerar a moagem foi o excesso de chuvas nas regiões de lavoura, reduzindo o ritmo de operação das usinas nesse período.

De acordo com o presidente da Biosul, Roberto Hollanda Filho, o excesso de chuva na segunda quinzena de setembro foi o fator que influenciou o ritmo menor da moagem de cana. “A média histórica de chuva no mês de setembro é de 102 milímetros e neste ano o registro foi de 211”, explicou.

A quantidade de chuva refletiu também na qualidade da cana. Na segunda quinzena de setembro, a concentração de Açúcares Totais Recuperáveis (ATR) por tonelada de cana foi 2,46% menor com relação à mesma quinzena da safra passada, registrando 140,94 kg. No acumulado, o indicador se manteve crescente com 136,63 kg, 4,6% maior com relação ao ciclo anterior que foi de 130,61 kg.

ETANOL E AÇÚCAR

A produção de etanol hidratado teve queda de 25,5% na última quinzena. A produção do biocombustível foi de 87 milhões de litros, enquanto que no mesmo período de 2017 alcançou 116 milhões de litros. Já o etanol anidro, teve uma queda de 64,4% comparada à mesma quinzena do ano passado. A produção registrou 28 milhões de litros de anidro, enquanto que na mesma quinzena da safra passada atingiu 79 milhões de litros.

Na produção acumulada da Safra, o etanol hidratado se manteve crescente com relação ao mesmo período do ano anterior. Foram produzidos 1,7 bilhão de litros do biocombustível, um aumento de 46,6%. Já o anidro, registrou o volume de 556 mil litros, 16,9% menor com relação ao acumulado da safra passada. No total, a produção de etanol no Estado atingiu 2,3 milhões de litros, um aumento de 24% com relação ao ciclo anterior.

Com os impactos da chuva, a produção de açúcar, que já registrava queda ao longo da safra, foi ainda menor na última quinzena de setembro.

De acordo com os dados da Biosul, nesse período a produção foi de 30 mil toneladas, uma queda de 75% com relação à mesma quinzena do ano passado. No acumulado, o açúcar registrou a produção de 749 mil toneladas, enquanto que no ano passado o volume foi de 1,2 milhão de toneladas, uma queda de 38,2%.

Apesar da desaceleração na moagem da cana, o mix de produção acumulado e quinzenal se mantém. Na última quinzena, o percentual foi de 86% para etanol e 14% para açúcar. Já no período acumulado, o percentual foi de 83% e 17%, respectivamente.