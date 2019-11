Gameleira Executado no Caiobá precisou ser intubado após agressão na Gameleira Homem foi morto a tiros na tarde desta quarta-feira

Gyllyan Castilho Ramos, de 33 anos, executado a tiros na tarde desta quarta-feira (06), em Campo Grande, foi vítima de tentativa de homicídio na Colônia Penal Agroindustrial da Gameleira, onde cumpria pena. Ele foi estrangulado, perdeu a consciência precisou ser intubado. O autor das agressões não foi identificado.

De acordo com a Polícia Civil, no dia 29 de maio de 2018, agentes penitenciários encontraram a vítima caída no pátio, durante banho de sol. Ao se aproximarem, perceberam que Gyllyan estava inconsciente. O socorro foi acionado e constatou que ele tinha ferimentos no pescoço, como se tivesse sido enforcado.

Ele foi encaminhado para o pronto-socorro e intubado. Ainda no ano passado, foi beneficiado com progressão de regime e deixou o presídio. Em seguida, passou a trabalhar como açougueiro em um supermercado na região do Caiobá e, nesta quarta-feira, foi assassinado por dois homens que estavam de moto.

No local, o delegado Giuliano Carvalho Biacio, responsável pelo registro da ocorrência, disse que a polícia trabalha com duas possibilidades, uma delas seria uma rixa entre facções e a outra pode estar relacionada com esta tentativa de homicídio. Gyllyan tinha 18 ferimentos e foram apreendidos 18 cápsulas 9mm.