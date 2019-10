Execução Executores da fronteira Pai e filho são suspeitos de mandarem matar mais de 30 pessoas

As diligências prosseguem para completa apuração dos fatos bem como identificação de demais envolvidos. Foto: Divulgação

Força Tarefa da Polícia Civil da Delegacia Especializada de Repressão a Crimes de Homicídios (DEH), e da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira (DEFRON), em conjunto com SIG (Setor de Investigações Gerais) da Polícia Civil de Ponta Porã, em investigações sobre crimes de homicídios no município de Ponta Porã, cumpriram na última quarta feira (16), no Distrito de Sanga Puitã, Mandados de Prisão Temporária em desfavor de Renan Antunes Pinto (33) e Wanderley Antunes Pinto (68), identificados como supostos autores imediatos do crime de homicídio Doloso onde figura como vítima José Atanásio Lemos Neto (73), covardemente executado, sem possibilidade de defesa, segundo os investigadores.

O crime ocorreu no dia novembro de 2018, por volta das 09:00hs, na Fazenda Ás de Ouro, localizada na zona rural do município de Bela Vista, onde o suposto autor Renan, aguardou a chegada da vitima no curral e ao se aproximar, sorrateiramente sacou um revólver e desferiu três disparos, contra a vítima, não dando a mínima possibilidade de defesa, atingindo o idoso Atanásio na região cervical lateral esquerda (pescoço e submandibular), causando sua morte.

Já, segundo os investigadores, a participação de Wanderley, que é pai de Renan, teria agido pilotando a motocicleta e posicionando o veiculo de forma a facilitar a fuga, colocando em funcionamento no momento exato após os disparos que alvejaram a vitima.

As diligências prosseguem para completa apuração dos fatos bem como identificação de demais envolvidos.