Exercícios físicos Exercícios físicos deixam cérebro mais inteligente e rápido

Um novo estudo realizado por cientistas na Universidade da Califórnia, nos EUA, em parceria com a Universidade de Tsukuba, no Japão mostraram impactos positivos no cérebro com a prática de exercícios físicos leves. Com apenas 10 minutos diários, eles são capazes de alterar algumas estruturas do cérebro responsáveis pela memória e aprimorar funções neuronais ligados à aprendizagem. E essas mudanças começam a aparecer mais rápido do que imaginamos.

Aqueles que tem uma rotina diária de exercícios possuem um hipocampo – área cerebral responsável pela memória – maior e mais saudável. E os exercícios nem precisam ser intensos ou prolongados; a pesquisa sugere que atividades que nem chegam a induzir os batimentos cardíacos acelerados já trazem benefícios.

O estudo foi feito com jovens universitários, que foram submetidos à prática da bicicleta ergométrica, no modo lento e por apenas 10 minutos. Após cada sessão, os jovens completavam testes de memória considerados difíceis, dentro de uma cabine de ressonância magnética. Os testes de memória foram feitos antes e depois da prática de exercícios físicos leves.

Os resultados mostraram que os jovens tinham mais habilidade e rapidez no teste de memória depois de se exercitarem na bicicleta. O hipocampo também se comportou de maneira sincronizada com partes do cérebro ligadas à aprendizagem.

Qualidade de Vida e Cérebro Treinado

Quando falamos em qualidade de vida, a primeira coisa que nos vem à mente são atividades físicas, alimentação saudável… Mas cuidar da saúde do cérebro tem se tornado uma rotina na vida de milhares de pessoas em todo o Brasil.

O cérebro é um dos órgãos mais importantes e essenciais para nossa sobrevivência. Sem ele, não teríamos a capacidade de raciocinar, pensar, ter sentimentos e desenvolver todas as ações necessárias ao longo do nosso dia (inclusive praticar atividades físicas!).

Além disso, o funcionamento do corpo também depende dele, e é por isso que ele precisa de toda atenção e cuidado. Cuidar do cérebro traz diversos benefícios, na vida pessoal, profissional e na manutenção da saúde da mente. O nosso cérebro pode – e precisa! – ser exercitado. Com exercícios que envolvem novidade, variedade e desafios crescentes, é possível melhorar habilidades como memória, concentração, raciocínio e criatividade.

Nas salas de aula do Método Supera, os alunos são desafiados diariamente, a partir de atividades que auxiliam na cognição do cérebro, ativando as conexões entre os neurônios.

A prática traz benefícios para a rotina, cultivando a memória e ajudando a prevenir os sinais de envelhecimento naturais do ser humano – e até na prevenção do aparecimento dos primeiros sintomas do Alzheimer.

“Um bom treino cognitivo diário ajuda a aumentar a reserva cognitiva. Na prática, isso quer dizer que é possível chegar, por exemplo, aos 80 anos e ter um bom ‘estoque de informações’, que permite que o cérebro faça associações sempre que necessário. Se o cérebro tem uma boa reserva cognitiva, isto permite, por exemplo, que se ache rapidamente um sinônimo para uma palavra, da qual não se consegue lembrar exatamente”, comenta Solange Jacob, diretora pedagógica nacional da rede de academia de ginástica para o cérebro Método Supera.

A manutenção do nosso corpo de maneira saudável e adequada só ocorre quando nossa saúde mental está em dia. Que tal todos nós garantirmos o bom funcionamento do principal órgão do nosso corpo? A prática de atividades cognitivas, como a ginástica cerebral, uma alimentação balanceada, ingestão de água, a prática de exercícios físicos e uma boa sociabilidade são os ingredientes principais para garantir uma qualidade de vida ao nosso cérebro.

