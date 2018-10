Eleições MS Exército Brasileiro coloca mais de 1,2 mil homens nas ruas para 'fiscalizar evento democrático' O domingo será marcado pela presença das tropas em todo MS

O Exército Brasileiro contará com 1.212 militares atuando nas eleições gerais do próximo domingo (7/10) em Mato Grosso do Sul. Conforme o Comando Militar do Oeste, além das quatro cidades que receberão efetivo de tropas, os centros de coordenação em Campo Grande, Dourados e Corumbá, terão atuação das Forças Armadas.

Na ação, que teve início já nesta sexta-feira (5/10), conforme o Exército, será prestado apoio logístico no transporte de urnas eletrônicas para os locais de votação de difícil acesso, além de garantir a segurança na votação e apuração.

Em Caarapó, Paranhos, Ponta Porã e Amambai, os militares reforçarão a segurança, atendendo determinação feita pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

Apenas essas cidades receberão efetivos e as tropas já começaram a se deslocar até esses locais.

Uma operação integrada entre os organismos de segurança será realizada em todo o Estado. Além do Exército Brasileiro, as polícias civil e militar, PRF (Polícia Rodoviária Federal), Polícia Federal e Corpo de Bombeiros, darão apoio nessas eleições através do Centro Integrado que funcionará na Capital.

