Pedreira São Luiz Exercito e orgãos competentes afirmam que situação de Pedreira seria regular "Explosivos roubados podem ser rastreados"

Em nota emitida na manhã desta quarta-feira (28), o CMO (Comando Militar do Oeste), ressaltou que os materiais adquiridos pela Pedreira São Luiz, que foram alvo de roubo ocorrido nesta segunda-feira (26), estavam todos dentro da regularidade.

“O Exército Brasileiro, por meio da Diretoria de Fiscalização de Produtos Controlados, e seus órgãos subordinados (Seções de Fiscalização de Produtos Controlados – SFPC), tem a missão constitucional de fiscalizar as pessoas físicas e jurídicas que lidam com produtos controlados. Os explosivos são exemplos desses produtos”, disse.

De acordo com as entidades, “A SFPC da 9ª Região Militar, que é a seção responsável por esta fiscalização no Estado do MS, informa que a Pedreira São Luiz é empresa cadastrada em nossa Seção e encontra-se com sua documentação regular”, ressaltou.

Ainda de acordo com a nota a SFPC teria feito fiscalização ainda este ano na Pedreira e teria mais uma vez confirmado que era regular sua situação, “Em visita de inspeção realizada pela SFPC ainda neste ano de 2016. Foi ainda objeto de fiscalização a utilização dos explosivos adquiridos pela pedreira, em algumas de suas detonações. Mais uma vez foram confirmadas as condições legais da empresa”, esclareceu.

O Exército Brasileiro ainda ressaltou que está colaborando com a Polícia Civil nas investigações. Já o SFPC lembrou que todos os explosivos e acessórios são numerados, o que facilita bastante o rastreamento deste tipo de material.