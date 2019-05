UCDB Exibição de videodocumentário propõe debate sobre realidade da educação no Brasil

O videodocumentário “Pro dia nascer feliz” foi exibido, no auditório do bloco B do campus Tamandaré, para os acadêmicos do 5° semestre do curso de Ciências Biológicas da Universidade Católica Dom Bosco (UCDB). Como a produção audiovisual retrata o sistema educacional brasileiro e descreve realidades escolares em diferentes contextos sociais, econômicos e culturais, a atividade veio para promover o debate em relação ao tema.

Por meio da narrativa, o videodocumentário apresenta como a estrutura educacional se constitui a partir de quatro pontos de vista diferentes: da instituição, do aluno, dos professores e da família. Também é exposto o abismo existente entre o ensino público e o particular, além da relação dos adolescentes com a escola e a banalização da violência presente em alguns cenários.

De acordo com a professora responsável pela atividade, Suelen Regina Patriarcha Graciolli, a exibição do material é uma forma dos acadêmicos pensarem além da realidade em que vivem e aprenderem a enxergar o outro. “O intuito do documentário é para que os alunos consigam compreender diferentes realidades do Brasil. As dificuldades dos estudantes e dos professores, em uma perspectiva de formação. Sendo assim, poderão se colocar no lugar deles para compreenderem a realidade de cada um, além do seu ponto de vista”, discorreu a docente.

Texto sob supervisão de Natalie Malulei.