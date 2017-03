Expoagro em sua 53Âª ediÃ§Ã£o trarÃ¡ cursos gratuitos de capacitaÃ§Ã£o rural

Dourados Expoagro em sua 53ª edição trará cursos gratuitos de capacitação rural

Para promover a capacitação dos profissionais que atuam no meio rural, uma das vertentes adotadas durante a 53ª Expoagro será a realização de cursos gratuitos, do Senar/MS. O evento, que acontecerá entre os dias 12 e 21 de maio, é realizado tradicionalmente pelo Sindicato Rural de Dourados e traz ainda palestras, exposições, leilões, simpósios, shows musicais, entre outros atrativos.

Os cursos previstos para a feira são: Regulagem de Utilização de Pulverizador Autopropelido, do dia 16/05 a 18/05, com duração de 24 horas e 10 vagas; Prevenção de acidentes com agrotóxicos - NR 31.8, previsto para acontecer entre os dias 17/05 e 19/05, com carga de 20 horas e 13 vagas; Cultivo de Orquídeas, previsto para acontecer de 12/05 a 13/05 e que será realizado durante 16 horas e contém 15 vagas; e o Curso Básico em Agricultura de Precisão, que ocorrerá do dia 15/05 a 17/05. Também está previsto o curso Piloto Automático, com carga horária de 16 horas e previsão de oito vagas, realizado em parceria com o Sindicato Rural de Dourados.

“O objetivo é trazer grandes atrações, tanto para o homem do campo, que poderá participar de cursos específicos, voltados para sua área de atuação, como também ao público em geral, que terá acesso aos demais atrativos”, ressalta o presidente do Sindicato Rural, Lúcio Damália.

Ao todo, cerca de 80 expositores participam do evento, em uma área de 42 hectares, visando proporcionar ao público segurança e comodidade durante os 10 dias de feira.

Os interessados em reservar vagas nos cursos oferecidos na feira, podem entrar em contato com o Sindicato Rural de Dourados, por meio do telefone (67) 3424-6686. As vagas são limitadas e as datas de cada curso serão divulgadas posteriormente. A 53ª Expoagro será realizada Parque de Exposições João Humberto de Carvalho, localizado na rua Valério Fabiano, 100, Jardim Alhambra, Dourados-MS. Outras informações também podem ser obtidas pelo site http://www.sindicatoruraldedourados.com.br/.

Foto: Reprodução/Web

Sobre

A Expoagro é uma tradicional feira agropecuária, realizada anualmente pelo Sindicato Rural de Dourados. Em sua 53ª edição, o evento traz ao público as últimas novidades do mercado agrícola e pecuário, exposições, leilões, shows musicais, entre outras atrações. O evento é organizado pela Sato Comunicação e conta com o apoio do Sistema Famasul, OCB-MS e Prefeitura Municipal de Dourados. (Com assessoria)