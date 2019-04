Expogrande Expogrande começa na quinta e deve movimentar R$ 26,5 milhões em negócios Em visita ao Jornal Midiamax, presidente da Acrissul falou sobre a importância do evento para o estado

A 81ª Expogrande começa na quinta-feira (4), e a expectativa da organização do evento é atrair até o domingo (14), 120 mil pessoas.

Durante visita ao Jornal Midiamax, o presidente da Acrissul (Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul), Jonatan Barbosa, falou sobre as expectativas e a importância da Expogrande para o estado. Também conhecida pelos aguardados shows, Barbosa fez questão de destacar que as atrações são ingredientes da festa. “Os shows são um ingrediente a mais”, já que a Expogrande é considerada a segunda maior feira agropecuária do país.

“A Expogrande é referência nacional para o mercado da carne do boi, como também de outras potencialidades, e nós queremos mostrar a força da agricultura, pecuária, implementos, maquinários, e muitas outras novidades”.

Ainda de acordo com o presidente da Acrissul, a feira não movimenta apenas o agronegócio em Mato Grosso do Sul. “Durante a Expogrande são gerados mais de 2 mil empregos indiretos e 500 empregos diretos. É a maior festa de Campo Grande e o evento aquece a economia da Capital, pois os hotéis ficam lotados, os taxistas lucram e, paralelamente, são gerados mais de 5 mil empregos”, afirma.

No ano passado, a feira movimentou mais de R$ 25 milhões em negócios, contou com a presença de 1,7 mil expositores e um público de 120 mil pessoas. Para este ano, a organização espera um aumento de 6% nos negócios e estima que se mantenha o público do ano passado.

A solenidade de abertura, que acontecerá às 19h de quinta-feira, no Tatersal de Elite da Acrissul, contará com a presença da Ministra da Agricultura Tereza Cristina. “Ela vai receber uma homenagem do selo para o Brasil e passará a ser selo em todas as cartas. O Correios tem essa tradição conosco e neste ano indicamos ela. É a primeira vez que contemplamos uma mulher. Ela é associada da Acrissul, produtora rural e é ministra daqui, é uma novidade muito interessante”, ressalta Barbosa.

Órgãos do governo do estado estarão diariamente atendendo a população durante a festa. “O governo vai se instalar dentro da Expogrande, vai ter um grande pavilhão, cada dia com uma secretaria, sendo a governadoria, o dia principal. Serão realizados expedientes normais, entre audiências e decisões, é um governo itinerante lá dentro” ressalta.

Atrações

Além dos shows, neste ano, a Acrissul realizará vários campeonatos nacionais. “Teremos na Expogrande deste ano, o 1° campeonato nacional da raça Brangus, seguido do 1° campeonato nacional da raça Nelore e o 1° campeonato de gado de leite, vai ter torneio para ver que raça dá mais leite no balde, quantos litros e quantas vezes se ordenham. Teremos shoppings especiais, 14 leilões e esperamos movimentar R$ 10 milhões nos leilões”.

Barbosa falou também sobre os leilões de cavalos que já tem lances antecipados de R$ 3,6 milhões. “Realizaremos o leilão MAX QM e esse leilão poderá passar dos R$ 5 milhões, pois se trata do cavalo mais forte do Brasil. Teremos também o leilão das raças Pantaneira, Árabe e cavalo Crioulo, inclusive haverá a etapa nacional do Freio de Ouro, conseguimos ganhar a última etapa de Brasília. É algo de importância nacional”.

Durante os 10 dias, escolas farão visitas na feira e aprenderão sobre a importância do agronegócio. “Vai ter uma grande fazendinha onde as crianças poderão acompanhar desde a ordenha de uma vaca, para que elas aprendam que o leite não sai da caixinha. Ao lado da fazendinha, teremos o projeto florestinha, com a polícia miliar”.

Shows

05 de abril: Zé Neto & Cristiano/ Thiaguinho

06 de abril: Bruno & Marrone/ João Gustavo e Murilo

12 de abril: Jorge & Mateus/ Israel e Rodolffo

13 de abril: A67/ Gabriel Diniz

O presidente da Acrissul acrescenta que não haverá a venda de cachaça. “Em 92 anos de Acrissul, nunca houve uma briga e nenhum óbito. Queremos a juventude aproveitando”.